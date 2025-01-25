В школах и детсадах небольшой рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями

В начале года снизилась посещаемость школ и детских садов в связи с заболеваемостью детей острыми респираторными вирусными инфекциями, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

С возобновлением занятий в школах после зимних каникул учебные заведения посещали в среднем 90,6% детей, а на прошлой неделе посещаемость снизилась до 89,5%.

Наибольшее падение посещаемости наблюдалось в Валмиере - на 3,3 процентных пункта до 90,9%. В Лиепае посещаемость школ упала на 2,5 процентного пункта, в Гулбене - на 2,2 процентного пункта, в Елгаве - на 1,4 процентного пункта. Самые низкие показатели посещаемости были зафиксированы в Елгаве и Юрмале - 86,4% и 86,5% учащихся соответственно.

В Резекне ситуация за неделю улучшилась - на прошлой неделе учебные заведения посещали 98,1% учащихся, что на 1,9 процентных пункта больше, чем неделей ранее.

Намного ниже посещаемость на прошлой неделе была в детских садах - 72,6% детей, что на 5,7 процентных пункта меньше, чем на предыдущей неделе.

Больше всего посещаемость снизилась в Резекне - на 11,4 процентного пункта до 71,9%. В Валмиере посещаемость снизилась на 9,6 процентного пункта, в Юрмале - на 8,2 процентного пункта, в Лиепае - на 8,1 процентного пункта.

Самая низкая посещаемость была зафиксирована в Екабпилсе и Юрмале, где детские сады посещали соответственно 64% и 68,5% детей.

В течение недели ситуация улучшилась в детских садах Гулбенского края, где детские сады посещали 78,9% воспитанников, что на 6,5 процентного пункта больше, чем неделей ранее. В Елгаве посещаемость выросла на 1,3 процентного пункта до 75,2%.

Мониторинг ЦПКЗ охватывает 63 общеобразовательных и дошкольных учреждения в Даугавпилсе, Гулбенском крае, Елгаве, Екабпилсском крае, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге, Валмиерском крае и Вентспилсе.

В мониторинг включены 29 школ, в которых учатся 20 992 ребенка, и 34 детских сада, которые посещает 5471 ребенок.

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