В ночь на 26 января в Латвии были побиты 20 рекордов тепла

В ночи с субботы по воскресенье в Латвии были обновлены 20 рекордных показателей тепла температуры воздуха, пять из них - до полуночи, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Рекорд тепла для 25 января был побит в Айнажи, Лиепае, Руцаве, Стенде и Звейниекциемсе. Самая высокая температура воздуха в субботу, 25 января, составила +7,2 градуса в Руцаве.

В воскресенье, 26 января, до 6 часов утра самая высокая температура воздуха наблюдалась в Бауске, Добеле, Мерсрагсе и Риге - плюс 7,3 градуса. Это новый рекордный показатель для 26 января за всю историю наблюдений в Латвии. Прежний рекорд в +7,2 градуса был зафиксирован в Руцаве в 1990 году и повторен в Мерсрагсе в 2008 году.

В воскресенье утром температура воздуха в Латвии составляла +2...+5 градусов, на дорогах было обледенение.

В воскресенье на большей части территории страны с середины дня ожидаются дожди, а вечером местами пройдет мокрый снег. Погода будет пасмурной, в некоторых регионах до середины дня сохранятся туман и дымка. Максимальная температура воздуха составит +3...+5 градусов.

В Риге во второй половине дня ожидается дождь, а температура воздуха составит +3...+5 градусов.

По прогнозам синоптиков, на следующей недели ожидаются новые температурные рекорды тепла.

Ранее сообщалось, что январь эого года пока на четыре градуса теплее нормы, чем средняя температура воздуха в январе 1991-2020 гг. Ожидается, что среднемесячная температура января окажется не ниже +1 градуса.

Если среднесуточная температура воздуха сохранится выше нуля, то метеорологическая весна наступит в Латвии в небывало ранюю дату - уже 7 февраля.

Метеорологическая весна начинается, когда на протяжении пяти дней средняя температура воздуха стабильно выше нуля.

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