Cредняя зарплата латвийского моряка в прошлом году составила 5400 евро в месяц

Согласно данным, собранным специалистами Регистра моряков Латвийской морской администрации, средняя зарплата латвийского моряка в прошлом году составила 5447 евро в месяц.

В администрации сообщают, что средняя зарплата капитанов судов в 2024 году составила 12 310 евро в месяц, старшие помощники капитанов получали в среднем 9712 евро, вторые помощники капитанов - 5209 евро, третьи помощники капитанов - 4068 евро.

В прошлом году рядовые моряки или матросы получали в среднем 2877 евро в месяц.

Старший механик судов получал в среднем 11 473 евро в месяц, второй механик - 9255 евро, третий механик - 5007 евро, четвертый механик - 3912 евро. Судовые электромеханики в прошлом году зарабатывали в среднем 6865 евро в месяц, механики-газовики - 7029 евро. А рядовые моряки и мотористы машинного отделения получали в среднем 2800 евро в месяц.

Средняя зарплата коков в прошлом году составила 3016 евро в месяц, стюардов - 2668 евро. За работу на судах во время стажировки стажеры получали в среднем 527 евро в месяц.

В администрации заявляют, что при сравнении средней зарплаты моряков в период с 2019 по 2024 год быстрее всего росла зарплата матросов. За пять лет зарплата коков выросла на 58%, матросов - на 68%, стюардов - на 75% и мотористов - на 76%.

Зарплата корабельных офицеров за пять лет выросла более умеренно: капитаны получали в среднем на 18% больше, старшие помощники капитана - на 19%, старшие механики - на 16% и вторые механики - на 14%. Зарплата остальных офицеров выросла в среднем на 20-30%.

В администрации пояснили, что указанные суммы — это зарплата, которую моряки получают "на руки", после чего они сами платят обязательные взносы государственного социального страхования, что влияет на размер пенсий.

В опросе приняли участие 33 крюинговые компании, которые в совокупности обслуживают 78% всех моряков, нанятых с помощью крюинговых компаний.

В 2023 году Латвийская морская администрация работала с оборотом в 4,57 млн ​​евро, что на 11,2% меньше, чем годом ранее, при этом компания понесла убыток в размере 118 646 евро по сравнению с прибылью в 2022-м.

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