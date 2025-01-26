В Латвии открыт новый учебный центр Управления мест заключения за 9 млн евро

В Олайне открылся крупнейший центр подготовки сотрудников тюрем. Теперь обучение включает не только теорию, но и практические занятия, а также отработку навыков в симуляторе тюремных камер, рассказали представители Управления мест заключения (УМЗ) в эфире LSM+.

В латвийской системе мест заключения сейчас насчитывается порядка 2500 штатных мест. Из них не заполнены сейчас 450 — вакантно каждое пятое.

23 января в Олайне открылся новый трехэтажный центр подготовки персонала. На строительство центра было выделено 9 миллионов евро, из которых более 7,5 миллиона предоставила в виде правительственного гранта Норвегия.

В новом учебном центре в Олайне площадью 2500 кв. м расположены аудитории, конференц-зал, музей системы мест заключения, читальня, служебный гостиница, а также спортзал и помещения для практических занятий. Одновременно в нем могут учиться до 150 человек.

По словам главы Управления мест заключения Дмитрия Калина, "Новый учебный центр — это очень большой шаг вперед в обучении персонала, его качественной подготовке, а также в развитии. Наши возможности обучать персонал выросли в десять раз по сравнению с прежними условиями, когда у нас был маленький центр на территории Центральной рижской тюрьмы. Тот центр не позволял качественно и быстро обучать большое количество людей, что частично тормозило процесс подготовки кадров и их интеграцию в систему".

В новом центре появятся четыре новые программы обучения.

"Карьерная система для сотрудников будет формироваться поэтапно, в виде блоков. Приступая к работе, человек проходит обучение по стартовой программе, которая включает общие и социальные основы. Далее, выбирая направление, он переходит либо к блоку ресоциализации, где изучает программу ресоциализации для офицеров, либо к блоку охраны и безопасности. Работая и набираясь опыта, сотрудник поднимается по карьерной лестнице. Когда он готов стать руководителем — учебный центр предлагает программы обучения руководителей", — поясняет Калин.

На втором и третьем этажах — кабинеты для обучения теории. Преподавать будут не только лекторы, но и действующие работники тюрем. В дальнейшем центр планирует приглашать и специалистов, и работников Министерства юстиции. Глава учебного центра Кристине Бейтеле говорит, что первые учащиеся начнут обучение уже в феврале: "Очень скоро в этих помещениях появится новая жизнь. Мы начнем с программы для инструкторского состава, а также для офицеров. Прежний учебный центр состоял практически из двух кабинетов. У нас были очень ограниченные возможности, в том числе трудности с приемом обучающихся со всех регионов Латвии. Наши цели и инфраструктура этому не соответствовали, а техническое оснащение устарело".

Для учащихся, которые будет приезжать из других городов, на втором этаже предусмотрена служебная гостиница. Комнаты рассчитаны на двух человек, оборудованы рабочим местом, креслами для отдыха и отдельной ванной комнатой. Тех, кто остановиться в центре во время обучения ждет необычный вид из окна — Олайнская тюрьма.

В этом же блоке есть и оборудованная кухня. На первом этаже здания — два спортивных зала. Один из них — тренажерный, другой — для отработки практических навыков. Но особенно в центре гордятся симулятором тюремных камер.

Здесь имеются камеры, точно такие же, как и в латвийских тюрьмах, здесь учащиеся научатся, как нужно выводить и заводить заключенных, пояснила Ольга Манченко, старший преподаватель учебного центра: "Эта камера оборудована так, чтобы максимально приблизить условия к реальной жизни, к тому, как это выглядит в местах заключения. А вот в этой камере создана инфраструктура с симуляциями. Вот, например, все столы и стулья сделаны из материала, который позволяет отрабатывать различные чрезвычайные ситуации: действия при кризисах, вход в камеру, эвакуацию из камеры и так далее".

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере подчеркнула, что открытие центра произошло вовремя. Весной следующего года многих заключенных переведут в Лиепайскую тюрьму, и новые сотрудники будут готовы к работе.

Министр также добавила, что сотрудникам тюрем планируют повысить зарплаты.

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