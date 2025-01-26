Жители выступают против мусоросжигательной котельной в Риге

Не создаст ли решение одной проблемы другую? Таким вопросом задаются жители нескольких районов Риги, обеспокоенные возможным влиянием котельной, работающей на отходах, на качество воздуха и здоровье, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

Окрестности улицы Крустпилс в Риге уже сейчас не самое приятное место с точки зрения окружающей среды. На качество воздуха здесь влияют и интенсивное автомобильное движение, и грузовые железнодорожные перевозки, и работа рижской ТЭЦ. И сейчас, несмотря на протесты жителей и их опасения влияния проекта на качество воздуха и здоровье, именно в этом районе планируется строительство частной котельной, которая будет использовать в качестве топлива в том числе и отходы.

Жители борются уже почти год

Окрестности улицы Крустпилс — промышленной зоны, оставшейся с советских времен — расположены между тремя плотно заселенными микрорайонами Риги: в нескольких сотнях метров находятся Кенгарагс, Дарзциемс и Плявниеки. Жители этих районов обеспокоены планами по строительству котельной, работающей на топливе, получаемого из отходов.

Активисты из местных сообществ борются против этого проекта почти год. Были направлены письма в Государственную службу среды, в Рижскую думу, в другие учреждения, но пока безрезультатно.

Осенью прошли жаркие общественные обсуждения — большинство их участников из числа жителей были настроены критически.

"Любой объект, сжигающий отходы в промышленных масштабах, загрязняет воздух токсичными веществами", — уверен местный житель и активист Сергей Гоголь.

"В нескольких сотнях метров находятся густонаселенные районы, школы, детские сады. Здесь проживает 180 тысяч человек, которые в долгосрочной перспективе будут подвергаться воздействию этого объекта", — добавляет он.

"Кажется странным, что Рижская дума, которая борется за улучшение качества воздуха в городе, запрещая использовать котлы на дровах и газе, запрещая сжигать листья, при этом спокойно разрешает такой объект", — недоумевает Сергей.

Жителей также беспокоит тот факт, что эта котельная будет работать автономно — в основном без физического присутствия персонала.

"Учитывая, что это экспериментальное оборудование, не исключено, что будут случаться аварии. А так как там не будет персонала, реакция на них может быть запоздалой", — делится опасениями Сергей.

Девелопер утверждает, что риски сведены к минимуму

Проект развивает производитель Eco Heat Technologies по заказу компании PJ Serviss. Разработчик уверяет: все риски сведены к минимуму.

В качестве основного топлива планируется использовать щепу. Отходы же составят только до 10% от общего объема топлива. Причем, это будут специфические, отвечающие нормативам отходы для отопления.

"Это не покрышки или несортированные бытовые отходы, которые будут жечь на костре в центре Риги. Это просто невозможно, — говорит член правления Eco Heat Technologies Сандис Громовс. — Это в основном строительные отходы, такие как древесина, мебель, которую утилизируют, измельчают; это может быть текстиль или немного полиэтилена, но в небольшом объеме".

Планируется, что за год там будет сжигаться 700–800 тонн отходов. Предприниматель также подчеркивает: хотя персонал не будет находиться на объекте все время, котельная будет постоянно мониториться дистанционно. Если случится какая-то непредвиденная ситуация, оборудование автоматически остановит свою работу.

Если выбросы превысят определенные нормы, информация об этом автоматически поступит Госслужбе среды.

Госслужба среды требует очистки воздуха и постоянного мониторинга

Служба указала, что в выданных предпринимателю технических правилах выдвинуты требования для соблюдения предельно допустимых значений выбросов загрязняющих веществ. Необходимо будет установить оборудование для очистки воздуха, эффективность которого должна быть доказана расчетами.

Для контроля качества воздуха во время эксплуатации сжигающего оборудования дымовая труба должна быть оснащена системой непрерывного мониторинга выбросов.

Рижская дума весной после жарких дискуссий поддержала строительство объекта.

"Объекту уделено дополнительное внимание, выдвинуты дополнительные требования к тому, как проводить мониторин, какие фильтры использовать. Жители не должны беспокоиться, что в окружающую среду попадет что-то опасное. Все будет постоянно контролироваться. Конечно, существует риск, что какой-то показатель превысит нормы, но тогда завод будет закрыт", — заверил председатель Комитета жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы Виестур Зепс ("За развитие Латвии").

Сейчас девелопер ожидает разрешения на строительство. Работы планируется начать в начале лета, после чего объект протестирует и оценит Государственная служба среды, чтобы оценить, достаточно ли он безопасен и безвреден, чтобы выдать предприятию разрешение на загрязняющую деятельность.

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