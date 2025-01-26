Юрмала - единственный крупный город Латвии, где растет численность населения

Юрмала является единственным крупным городом Латвии, в котором за 2024 год увеличилась численность населения. Согласно данным Управления по вопросам гражданства и миграции (УДГМ), на 1 января 2025 года в Юрмале проживали 60 378 человек, что на 563 больше, чем год назад.

В 2023 году Юрмала тоже была единственным крупным городом Латвии, в котором увеличилось население - два года назад прирост составил 656 человек, соощает пресс-служба Юрмальского самоуправления.

Теперь Юрмала является четвертым по величине городом в Латвии, за последние годы поднявшись с пятого места и опередив Елгаву.

При этом, по данным сайта официальной статистики, на начало 2024 года в Юрмале проживало 52 154 жителя, что примерно на 2500 человек было меньше, чем в Елгаве.

Топ-10 крупнейших городов Латвии (по данным сайта stats.gov.lv на начало 2024 года): Рига (605 273 жителя), Даугавпилс (77 799), Лиепая (66 680), Елгава (54 701), Юрмала (52 154), Вентспилс (32 634), Резекне (26 631), Огре (22 767), Валмиера (22 376) и Екабпилс (21 150).

В топ-20 также входят: Саласпилс (17 826), Марупе (16 544), Тукумс (16 318), Цесис (14 699), Сигулда (14 632), Кулдига (9940), Олайне (9908), Бауска (811), Салдус (9553) и Талси (8649).

Согласно исследованию SKDS, летом 2024 года юрмальчане высоко оценили поддержку со стороы самоуправления. Особенно жители отметили бесплатный общественный транспорт, бесплатный поезд в Ригу, бесплатное питание во всех муниципальных школах и детских садах.

С 2025 года в Юрмале пособие по уходу за новорожденным увеличилось вдвое и теперь составляет 1000 евро. Пособие может получить родитель, опекун или усыновитель каждого новорожденного ребенка, родившегося 1 января 2025 года или после этой даты, основное место жительства которого задекларировано в Юрмале не менее чем за 12 месяцев до рождения ребенка.

Жителям Юрмалы также предоставляется ежегодное пособие в размере 100 евро на поддержку учебного процесса детей от полутора лет, школьников, а также студентов до 25 лет, обучающихся по очной форме обучения.

Самоуправление Юрмалы также предоставляет бесплатные городские и школьные автобусы, бесплатные поездки на поезде и бесплатные обеды для всех учащихся детских садов и школ (до 12-го класса).

Многодетным семьям предоставляются льготы на посещение культурных, спортивных и образовательных мероприятий и другие формы поддержки.

С 2025 года заявленное в Юрмале пособие на повышение доступности медицинской помощи для всех пенсионеров увеличено до 200 евро. Кроме того пенсионеры Юрмалы могут бесплатно получить услуги эрготерапевта и физиотерапевта и комплекс оздоровительных мероприятий.

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