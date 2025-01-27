Синоптики: в понедельник сохранится пасмурная и дождливая погода

По прогнозам синоптиков, в понедельник сохранится пасмурная погода, однако в ряде районов Латвии выглянет солнце.
Также 27 января пройдут дожди. Температура воздуха +2..+7 градусов.
Сегодня будет дуть умеренный юго-западный ветер, к вечеру ветер сменит направление на южное, юго-восточное.
В Риге кратковременные дожди, дует умеренный юго-западный ветер, максимальная температура воздуха +6 градусов.
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