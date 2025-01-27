Теплый январь бьет рекорды: неделя будет теплой и сырой

По прогнозам синоптиков, в течение текущей рабочей недели в Латвии сохранится рекордно теплая погода, однако начало февраля обещает быть холодней.

В течение недели ожидается средняя температура +2..+7 градусов, в среду потеплеет до +9 градусов, однако ночью столбики термометров в ряде районов опустятся к отметке 0 градусов.

Также повсеместно ожидаются дожди, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер.

К началу февраля повысится атмосферное давление, что приведет к похолоданию. К субботе по всей Латвии похолодает до 0 градусов, в ряде районов возможны заморозки.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Латвии будет на семь градусов теплее нормы.

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