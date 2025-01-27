На прошлой неделе Балвский край принял решение о расторжении договоров с самоуправлениями России и Беларуси. Председатель городской думы заявил, что это политическое решение - никаких правил, обязывающих расторгать договоры, не существует.

Мэр Даугавпилса Андрей Эклсниньш (на фото) говорит, что сотрудничество прекращено, но договоры заморожены, а не расторгнуты. Аналогичная ситуация сложилась в Резекне. По словам Элксниньша, "война закончится, но Россия и Беларусь не перестанут быть нашими соседями".

Подобные заявления выгодны России, считает Марцис Балодис, научный сотрудник Центра исследований восточноевропейской политики.

Как отмечает LSM.LV, CМИ государства-агрессора утверждают, что Рига следует примеру Вашингтона или Брюсселя, но самоуправления на востоке страны хотят поддерживать позитивные отношения.

"Такие надежды несовместимы с внешнеполитическим курсом страны и региона. Да, война когда-нибудь закончится, чего нам еще предстоит дождаться, но это не значит, что очень сложные и даже опасные отношения с Россией и Беларусью закончатся", - сказал Балодис.

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