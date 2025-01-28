Демограф и бывший пресс-секретарь "Нового Единства": Силиня назначила двух новых внештатных консультантов

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") назначила новых внештатных консультативных работниц по вопросам коммуникации и семейной политики, свидетельствуют изданные политиком указы.

Внештатным консультантом премьер-министра по вопросам коммуникации и вовлечения общества назначена Анна Удре, которая до конца лета 2024 года более года была пресс-секретарем "Нового Единства".

В свою очередь, внештатным консультантом по вопросам детской и семейной политики назначена Лига Аболиня. На публичных мероприятиях она была заявлена как исследователь и демограф по вопросам политики поддержки семьи и ее эффективности в отношении воспроизводства населения.

Аболиня работала директором Департамента детской и семейной политики Министерства благосостояния, а также советником министра в Министерстве здравоохранения.

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