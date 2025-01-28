Опрос: среди жителей Латвии возросла поддержка жителями Украины и вера в ее победу

Осенью прошлого года поддержка жителями Латвии Украины и вера в ее победу возросла, следует из опроса, проведенного в интернете по заказу Государственной канцелярии.

61,7% жителей Латвии согласны с тем, что нужно поддерживать Украину до ее победы в войне с Россией. В июне 2024 года такую готовность демонстрировали 50,7% жителе, в сентябре прошлого года - 53,8%. Доля тех, кто считает, что Украину надо поддерживать, возросла с июня на 11%.

Результаты опроса показывают, что 64,3% жителей Латвии хотят победы Украины над Россией. В июне 2024 года победы желали 59,2%, в сентября - 60,6%.

Также увеличилось число жителей, которые согласны с тем, что Украина может победить в войне. Если в июне прошлого года так считали 47,7% и в сентябре — 48,9% опрошенных, то в конце года уже 51,5% респондентов были уверены в возможностях Украины победить.

Значительно возросла также доля тех, кто согласен с тем, что помогая Украине, мы защищаем Латвию от войны. Согласно последним данным, этому соглашаются 64,2% опрошенных. В июне прошлого года с этим утверждением соглашались 51,7%, а в сентябре — 53,3%. С июня уверенность в роли помощи Украине для безопасности Латвии увеличилась на 12,5%.

С июня прошлого года, когда с этим утверждением согласились 50% опрошенных, на 10,3% увеличилось количество людей, которые согласны с тем, что, оказывая помощь Украине, мы помогаем защищать Европейский Союз от войны. В конце 2024 года этому утверждению согласились 60,3% опрошенных.

Также наблюдается рост поддержки вступления Украины в ЕС. В настоящее время такое решение поддерживает 48,3% опрошенных, по сравнению с июнем 2024 года, когда вступление Украины в ЕС поддерживало 44,4% жителей.

В конце 2024 года 48,2% жителей признались, что готовы смириться с ростом цен, чтобы остановить войну в Украине. В июне с ростом цен были готовы смириться 37,9%, а в сентябре — еще меньше, только 36,2% жителей.

Несмотря на то, что 24 февраля исполнится уже три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, данные опроса показывают, что уменьшился процент тех жителей, которые устали от новостей о российской войне в Украине и не хотят ничего об этом знать. В июне усталость выразили 40,9%, в сентябре — 46,9%, а в конце года — 38%, то есть на почти 9% меньше жителей. Кроме того, отвечая на вопрос о том, какие темы их интересуют больше всего, наибольшее количество респондентов (37,9%) указали, что их интересует именно война России в Украине.

Опрос был проведен по заказу Государственной канцелярии в интернете компанией Berg Research с 15 октября по 24 ноября 2024 года. В нем участвовали 1009 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную агрессию против Украины, правительство Латвии, общество и неправительственные организации оказали Украине военную помощь на сумму не менее 524 миллионов евро, гуманитарную помощь и поддержку украинскому правительству на сумму не менее 71 миллиона евро, вложили не менее 234 миллионов евро в помощь беженцам от войны и не менее 12 миллионов в развитие Украины.

С 24 февраля 2022 года в Латвию прибыли 46 994 жителя Украины, из которых в настоящее время в Латвии проживает 32 304.

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