Даугавпилс просит прекратить проверки знания госязыка педагогами посреди учебного года

Даугавпилсское самоуправление просит ответственные учреждения прекратить практику проверки знаний государственного языка у педагогов в середине учебного года, поскольку это может создать проблемы для школ в реализации учебных программ, сообщил на пресс-конференции мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Sarauj, Latgale!").

Мэр города утверждает, что ответственные учреждения нарушили ранее достигнутые договоренности о проведении проверок знаний государственного языка у учителей в начале или в конце учебного года. Элксниньш считает, что текущие проверки, проводимые Государственным центром языка — это "терзание" учителей.

В Даугавпилсе проверку Центр государственного языка реализует проверку владения латышских языком 500 учителей. Примерно 25-30% из этих педагогов один раз уже подвергались проверке. Проведение проверки языка в середине учебного года может привести к тому, что у школ возникнут проблемы с реализацией учебных программ, считает самоуправление.

Руководитель Управления образования Даугавпилса Марина Исупова пояснила, что сейчас специалисты Центра государственного языка проводят удаленные опросы учителей в семи учебных заведениях города, где происходит переход на обучение на латышском языке, спрашивая их о рабочей среде и обязанностях.

Оценив текущую ситуацию, Исупова утверждала, что с работы уходят те учителя, у которых "не выдерживают нервы", и они чувствуют себя оскорбленными из-за очередных проверок. Однако она подчеркнула, что массового ухода учителей не наблюдается, и ни один учитель не был отстранен с работы из-за недостаточных знаний государственного языка.

Элксниньш добавил, что проверки знаний латышского языка Центр госязыка проводят не только в отношении учителей Даугавпилса, но и учителей Риги, Лиепаи и Резекне.

Обращение было направлено в Министерство образования и науки, Министерство юстиции и Центр госязыка.

В октябре 2022 года Сейм внес поправки в Закон "Об образовании" и Закон "О всеобщем образовании", которые установливают, что в Латвии в течение трех лет будет постепенно осуществляться переход на обучение только на государственном языке и в дошкольных учреждениях, и в основном образовании. До этого обучение только на латышском языке уже велось на ступени средней школы.

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