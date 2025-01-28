Из-за приостановки программы, финансируемой США, отменено мероприятие для украинских беженцев в Риге

Запланированное мероприятие проекта интеграции украинских беженцев в столице отменено из-за приостановки программы поддержки, финансируемой США, узнало агентство LETA в Рижском самоуправлении.
Во вторник, 28 января, должно было состояться заключительное мероприятие проекта "Создание и реализация программы интеграции через обучение латышскому языку и курсы социальной интеграции для зарегистрированных в Рижском самоуправлении жителей Украины", однако оно было отменено.
В самоуправлении пояснили, что мероприятие было отменено после получения уведомления от посольства США в Латвии, в котором сообщалось, что на срок до 90 дней или до дальнейшей оценки приостановлены программы, финансируемые США, в том числе проект интеграции украинских беженцев, администрируемый Ригой.
Проект предполагал проведение различных мероприятий, включая курсы латышского языка, в том числе углубленное обучение через музыку и культуру, тренинги по вопросам социальной интеграции и программу наставничества "Беженец-беженцу" с целью помочь другим беженцам из Украины.
Основная целевая аудитория проекта - это зарегистрированные в Риге украинские беженцы, независимо от их возраста, пола, уровня образования или других факторов.
В рамках проекта было задействовано более 250 украинских беженцев, 124 из которых прошли обучение латышскому языку, а 20 обученных украинских наставников были трудоустроены в программе "Беженец-беженцу".
Проект был реализован при финансовой поддержке посольства США в Латвии на сумму 184 543 евро. Общая стоимость проекта составила 226 642 евро.