Минюст планирует внедрить медиацию в систему бесплатной юридической помощи для сокращения гражданских споров

Министерство юстиции и Судебная администрация планируют интегрировать медиацию в систему бесплатной юридической помощи, что может помощь сократить количество гражданских споров на 10%, сообщили агентству LETA в Минюсте.

Эта идея будет реализована с помощью проекта "Доступ к правомерности", поддерживаемого Европейским социальным фондом "Плюс". Его цель - способствовать расширению доступа к медиации в обществе и использованию ее в качестве эффективного инструмента для разрешения споров путем предоставление оплачиваемой государством юридической помощи.

Медиация является достойным способом разрешения споров, особенно в семейных и детских вопросах, и может быть использована в других гражданских спорах, отметили в министерстве.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") подчеркнула, что укрепление дружественной к детям правомерности является одним из главных приоритетов Минюста в этом году, а расширение и популяризация доступа к медиации - важный шаг в этом направлении.

По мнению министра, медиация помогает семьям находить решения, защищающие интересы детей, предотвращая перерастание споров в судебные разбирательства и способствуя взаимопониманию. Либиня-Эгнере призывает семьи активно использовать возможности бесплатной медиации, чтобы создать для детей безопасную и стабильную среду, где родители могут поговорить и прийти к компромиссу после развода.

Учитывая, что ежегодно в Латвии в судах рассматривается в среднем 30 000 гражданских споров, можно предположить, что некоторые из этих дел не дошли бы до суда, если бы заинтересованные стороны разрешили свои споры, используя возможности медиации.

В рамках проекта Судебная администрация адаптирует и внедрит программы обучения медиации для сотрудников, участвующих в оказании услуг юридической поддержки, чтобы сократить количество судебных разбирательств на 10%, что также станет значительным преимуществом для госбюджета и общества в целом, подчеркнули в Минюсте. Проект планируется реализовать к середине 2027 года.

Минюст в сотрудничестве с Советом сертифицированных медиаторов уже реализует программу "Медиация в семейных спорах" и оказывает бесплатную поддержку семьям в спорах, затрагивающих интересы детей. Семьи могут воспользоваться пятью оплачиваемы государством часовыми сеансами медиации или семью, если семья относится к категории нуждающихся или малообеспеченных.

В 2024 году было начато 323 процесса медиации. Большинство из них, 177, еще продолжаются и не прекращены, в то время как в результате завершенных процессов медиации 124 процесса были прекращены по полному соглашению или мировому соглашению, 51 процесс был прекращен по частичному соглашению и 78 процессов были прекращены без соглашения.

В прошлом году медиация чаще всего применялась в Рижском регионе, а реже всего - в Земгале и Латгале. Прекращенные процессы медиации касались в основном споров, связанных с детскими вопросами, включая порядок доступа к ребенку, коммуникацию родителей, средства на содержание, определение места жительства, опекунство.

По мнению Минюста, если стороны заканчивают спор или, что еще хуже, не разговаривая друг с другом, продолжают таить обиду, разочарование в прошлом и неуверенность в будущем, ведомство призывает их разумно разрешить спор и воспользоваться возможностями, которые предоставляет медиация.

Информацию о медиации можно найти на сайте Совета сертифицированных медиаторов.

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