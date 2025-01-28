Побит рекорд тепла для третьей декады января в Латвии

Самая высокая температура воздуха в стране к 14 часам вторника составила +9,2 градуса в Руцаве, что является новым национальным рекордом тепла для третьей декады января, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд тепла 28 января составил +9,0 градусов в 1989 году, а предыдущий рекорд для третьей декады месяца - +9,1 градусов 21 января 1990 года. Оба этих рекорда были зафиксированы в Колке.

До двух часов дня на десяти станциях побит рекорд для 28 января, а на шести станциях - рекорд третьей декады месяца.

Национальный суточный рекорд тепла был побит третий день подряд.

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