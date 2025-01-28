Финансирование высшего образования в Латвии все еще ниже уровня 2008 года

Бюджетное финансирование высшего образования в Латвии все еще не достигло уровня 2008 года, заявил представитель Совета по высшему образованию Андрис Тейкманис на заседании подкомиссии по высшему образованию, науке и человеческому капиталу парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Тейкманис отметил, что в 2008 году из государственного бюджета Латвии на высшее образование было выделено более 235 миллионов евро, а в текущем году эта сумма не достигнет и 200 миллионов евро, что означает, что уровень финансирования 2008 года не будет достигнут.

По сравнению с другими странами Балтии Латвия тратит на высшее образование меньше всех. Тейкманис добавил, что Литва в этом году выделила на высшее образование 554,89 млн евро, а Эстония - 299,15 млн евро.

Тейкманис считает, что недостаточное финансирование высшего образования отражается и на количестве выпускников докторантуры. Например, в 2022 году в Эстонии их было 250 человек, в Литве - 390, а в Латвии - 183.

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