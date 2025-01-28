Рижская дума думает, как ограничить футбольных фанатов

Рижская дума рассматривает возможности более активного пресечения беспорядков, устраиваемых футбольными фанатами, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Сегодня на заседании комитета Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции обсуждался вопрос о действиях полиции во время беспорядков, устроенных болельщиками амстердамского Ajax в Риге.

Комиссия пришла к выводу, что Государственная полиция и муниципальная полиция Риги профессионально отреагировали на проблемы, созданные футбольными фанатами, и сумели избежать более масштабных беспорядков, которые происходили в других городах.

Однако памятник Свободы является важнейшим символом столицы и нуждается в защите, поэтому полиция не должна бояться демонстрировать свою силу, отметили члены комиссии.

"Мы очень ценим футбольные праздники и успех клуба RFS, но действия футбольных фанатов были недопустимыми. Мы не хотим такую Европу и не должны перенимать все, что от нее исходит, особенно когда речь идет о наших священных символах - памятнике Свободы и его окрестностях, которые защищены специальным законом", - сказала вице-мэр Линда Озола ("Код для Риги").

По словам Озолы, важно донести до полиции, что и чиновники, и общественность поддержат усиление охраны порядка, в том числе демонстрацию силы. Есть места с особыми правилами, и их нужно защищать силой.

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