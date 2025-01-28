Силиня: получены первые видеоматериалы с места повреждения подводного кабеля

Морские силы Латвии в сотрудничестве со шведскими партнерами обследовали место повреждения морского кабеля Латвийского государственного центра радио и телевидения (ЛГЦРТ) и получили первые результаты видеосъемки, сообщила премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции после заседания правительства.

По ее словам, высока вероятность того, что удалось найти место обрыва кабеля, но на глубине 100 метров видимость составляет всего несколько десятков сантиметров.

Специалисты и следователи будут и дальше анализировать информацию, чтобы получить максимально качественный материал, сказала Силиня.

На пресс-конференции премьер-министр отметила, что это очень позитивная новость - достигнут большой прогресс: опрошены экипажи нескольких судов, которые могли повредить кабель, и обследовано место происшествия.

Силиня также отметила, что в несколько стран направлены запросы о правовой помощи.

Ситуация, безусловно, потребует более глубокого анализа, но в целом работа идет очень хорошо, а сотрудничество с коллегами за пределами стран Балтии находится на очень высоком уровне.

Уже сообщалось, что рано утром в воскресенье, 26 января, подводный оптоволоконный кабель ЛРЦРТ в Балтийском море был поврежден на участке Вентспилс-Готланд. Кабель был поврежден в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии.

Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по двум статьям Уголовного закона: за умышленное уничтожение и повреждение имущества, если это повлекло серьезные последствия, и за умышленное уничтожение и повреждение общественной сети электронных коммуникаций, если это повлекло серьезные последствия.

В воскресенье 26 января шведские власти арестовали подозреваемое судно.

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