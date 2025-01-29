Браже: своевременно выявлять подозрительные суда – это вызов

При рассмотрении вопроса безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море главный вызов заключается в своевременном выявлении подозрительных судов, на что следует обращать повышенное внимание, заявила в интервью телеканалу TV3 министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Политик отметила, что в Балтийском море очень оживленное судоходство, поэтому нет необходимости ставить патрульный корабль возле каждого транспортного средства и объекта инфраструктуры.

Также, по ее словам, для более качественного и своевременного выявления рисков начато сотрудничество между разведывательными службами стран НАТО.

Параллельно страны также изучают изменения в международном праве с целью рассмотрения возможных ограничений судоходства в Балтийском море.

Браже подчеркнула, что важно, чтобы решения были реально реализуемыми, а не оставались только на бумаге.Как уже сообщалось ранее, утром 26 января в исключительной экономической зоне Швеции был поврежден оптический кабель связи Латвийского государственного центра радио и телевидения.

Шведская прокуратура заявила, что ведется серьезное расследование диверсии, и в связи с инцидентом арестовано судно.

Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgares, которой принадлежит сухогруз Vezhen, ходящий под мальтийским флагом, опровергла информацию о преднамеренном повреждении подводного оптического кабеля, соединяющего Латвию и Швецию.

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