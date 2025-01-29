NEPLP закрыл доступ еще к ряду российских сайтов, распространяющих пропаганду (СПИСОК)

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение заблокировать доступ еще к семи интернет-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Совет получил письмо от другого компетентного государственного учреждения, в котором указано, что контент сайтов Социального фонда России (sfr.gov.ru), Новостей Челябинска и Челябинской области ( 74.ru), Московского государственного института международных отношений (mgimo.ru), издания "Деловой Петербург" (www.dp.ru), Новостей Ростова и Ростовской области (don24.ru), официального портала администрации Краснодара (krd.ru), а также Международного детского центра "Артек" (artek.org) содержит поддержку и оправдание вторжения России в Украину и аннексию ее территорий.

Также содержание сайтов соответствует нарративу агрессивной военной пропаганды РФ, а также может создать у общества ложное представление о войне, развязанной Россией в Украине, и способствовать оправданию военных преступлений, совершаемых Россией.

В ходе проверки этих сайтов было установлено, что они распространяют искаженную и ложную информацию о событиях в мире, в том числе о войне в Украине, оправдывая российское вторжение и аннексию украинских территорий.

"Такая информация в латвийском информационном пространстве может создать ложное представление о событиях в мире, негативно повлиять на сосуществование различных групп общества и создать угрозу национальной безопасности Латвии", — говорится в решении NEPLP.

Совет пришел к выводу, что сайты используются, например, для распространения пропаганды, военной пропаганды, поддержки войны в Украине, в том числе называя её "специальной операцией", а также для распространения нарратива, направленного против украинского государства и украинской нации.

Как подчеркивает NEPLP, ограничение распространения и доступа к сайтам, на которых распространяется искажtнная и ложная информация, военная пропаганда, а также информация, оправдывающая войну, необходимо для обеспечения национальной безопасности, общественного порядка и безопасности.

С учетом вышеизложенного, NEPLP принял решение ограничить доступ к упомянутым сайтам, заблокировав доступ к их доменным или интернет-протокольным адресам, а также ограничить доступ к зеркальным страницам этих сайтов.

Подобные решения по ограничению доступа к российским пропагандистским порталам NEPLP неоднократно принимал и ранее.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !