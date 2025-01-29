Госинспекция по труду: меняется отношение к происшествиям на работе

Латвийское общество в целом все более внимательно начинает относиться к безопасности труда: меньше практикуется сокрытие несчастных случаев, реже вина списывается на работника - "по неосторожности".

Как отмечает Diena, врачи в больницах при заполнении документов уже не меняют причин несчастных случаев. Наиболее рискованными отраслями в аспекте безопасности труда являются строительство, производство, сельское хозяйство, лесозаготовки и транспортная сфера.

Руководитель отдела методического управления и совершенствования компетенций Государственной инспекции труда (ГИТ) Сандра Зариня говорит, что в Латвии зачастую в качестве причины несчастного случая указывается невнимательность работника, но есть страны, в которых указывать такую причину запрещено, так как человек приходит на работу не осторожничать, а работать.

Например, в 2023 году по сравнению с 2022 годом невнимательность как причина несчастного случая в Латвии снизилась на 17%. Цель - добиться, чтобы на рабочих местах вообще не происходило происшествий, особенно с летальными последствиями. Нужно учитывать и цикличность экономики.

"Число несчастных случаев больше всего снижается во время экономических кризисов, когда предпринимательская активность сокращается. После этого количество несчастных случаев растет, так как о безопасности забывают", - подчеркивает Зариня.

Например, ГИТ недавно провела тематическую проверку в строительстве. В позапрошлом году было рекордное число так называемых приостановленных рабочих мест (строительных объектов) - 33, это почти каждый четвертый объект, а до конца ноября прошлого года число остановленных рабочих мест (строительных объектов) составило 17. Раньше такого количества не было.

"Одной из причин может быть большее количество гастарбайтеров. Нередко у гастарбайтеров совершенно другая культура труда. Возможно, нанимаются малоквалифицированные люди, потому что объект просто нужно достроить. Поэтому нет ни знаний, ни опыта, ни средств охраны труда, ни понимания, ни надзора и контроля", - оценивает ситуацию Зариня.

В долгосрочной перспективе тяжелые и летальные несчастные случаи в Латвии снижаются, однако в охране труда и безопасности статистика у нашей страны невеселая. Вовлечены многие стороны - работодатели, профсоюзы, инспекция, наемные работники и другие.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !