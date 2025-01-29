Ринкевич готовит для Сейма законодательную инициативу о снижении "порога" созыва референдумов

В ближайшие месяцы президент Латвии Эдгар Ринкевич намерен подать на рассмотрение в Сейм законодательную инициативу, которая призвана снизить так называемый "порог" созыва референдумов. Сейчас инициировать всенародное голосование могут не менее 10% всех граждан Латвии, имеющих право голоса - собрать необходимое количество подписей нужно в течение года. Подробнее о своей инициативе президент расскажет в пятницу, 31 января, председателям всем парламентских фракций на встрече в Рижском замке.

"Я проинформировал премьер-министра о результатах своих встреч со всеми фракциями, представленными в Сейме. Я также планирую встретиться с руководителями всех фракций утром в эту пятницу утром. Это будет время для того, чтобы сложить общее представление о том, где мы находимся, чтобы поговорить о тех делах, в которых, как я вижу, есть необходимость в законодательных инициативах. Одна из таких, о которых я буду говорить с руководителями фракций и которую я планирую подать в течение ближайших месяцев - связана со снижением порога референдумов, исключая те вопросы, которые связаны с ядром Сатверсме, где порог адекватен", - заявил после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент Эдгар Ринкевич.

Никаких иных подробностей о законодательной инициативы президент не предоставил.

"Не менее чем одна десятая часть избирателей имеет право, указав свое имя, фамилию, код личности и дату подписания, подать в Центральную избирательную комиссию полностью разработанный законопроект или проект изменений в Сатверсме. Законопроект или проект изменений к Сатверсме можно подать в течение 12 месяцев с момента, когда законопроект или проект изменений в Конституцию был зарегистрирован в Центральной избирательной комиссии", - гласит сейчас 22-я статья Закона "О всенародном голосовании, инициировании законов и инициативе граждан Европы".

"Ядром Сатверсме" принято называть статьи Основного закона, которые можно поменять только в ходе всенародного голосования - это 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я и 77-я статьи.

1-я статья гласит, что Латвия является независимой демократической республикой, 2-я - что государственная суверенная власть в Латвии принадлежит народу, 4-я -что территория Латвии согласно международным договорах входят Видземе, Латгале, Курземе и Земгале, 4-я - что государственным языком в Латвии является латышский, а флаг красно-бело-красный.

"Сейм избирается на всеобщих, равных, прямых, тайных и пропорциональных выборах", - гласит 6-я статья Сатверсме. Эта статья сейчас является существенным препятствием для изменения избирательной системы, хотя периодически от экспертов звучат призывы внести в действующую пропорциональную систему элементы мажориторности. Напомним, что при пропорциональной системе граждане голосуют за партийные списки, при мажоритарной - за конкретных кандидатов.

"Если Сейм внес изменения в первый, второй, третий, четвёртый, шестой или семьдесят седьмой статьи Сатверсме, то такие изменения, чтобы они приобрели силу закона, должны быть утверждены на референдуме", - гласит, соответственно, 77-я статья Сатверсме.

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