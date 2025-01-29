600 грузовиков на 60 миллионов евро. Расследование: несмотря на санкции, фанера из России попадает в ЕС через Латвию

Около 600 грузовиков с грузом российской березовой фанеры въехали на территорию Латвии после введения санкций Евросоюза. Стоимость фанеры достигла 60 млн евро, всего же в ЕС попала российская фанера общей стоимостью около 1,5 млрд евро, свидетельствуют результаты расследования организации Earthsight.

Журналисты-расследователи Earthsight (организация базируется в Великобритании) обнаружили, что после введения санкций против российской древесины вырос экспорт березовой фанеры из стран, где березы фактически не растут - например, из Казахстана.

Факты показывают, что европейские производители игрушек, напольных покрытий и мебели, а также крупнейший в мире производитель турникетов покупали березовую фанеру у экспортеров, которые, в свою очередь, признаются в торговле нелегальной древесиной, но при этом утверждают, что не совершили ничего плохого. Власти получили массу доказательств, но так и не смогли остановить этот бизнес, который в настоящее время вырос до почти рекордных объемов.

В статье-расследовании под названием "Кровавая береза: разоблачение бизнеса ЕС на российской конфликтной фанере", опубликованной на сайте организации, используются секретные видеозаписи, голосовые записи и внутренние документы, чтобы раскрыть непрекращающийся поток российской фанеры в ЕС.

Эти компании продают свою нелегальную древесину по всему континенту, а среди их клиентов - крупные производители турникетов, игрушек, мебели и других товаров.

Сотрудники Earthsight, в течение девяти месяцев представлявшиеся потенциальными покупателями, записывали, как торговцы признают, что такая деятельность незаконна, называют ее "золотодобычей" и предлагают методы, позволяющие избежать разоблачения контрабанды.

По оценкам Earthsight, с момента введения санкций в июле 2022 года из России через третьи страны в ЕС поступило более 500 000 кубометров "кровавой" древесины розничной стоимостью более 1,5 млрд евро. Результаты расследования Earthsight показывают, что есть основания полагать, что фанера, импортируемая в ЕС из Турции, Казахстана, Китая и Грузии с момента введения санкций, в основном имеет российское происхождение. Наибольшие объемы поставляются в Польшу, затем в Германию, Испанию, Португалию и Эстонию.

Расследование показало, что семь из десяти крупнейших российских экспортеров березовой фанеры по-прежнему поставляют ее в ЕС. Две из этих компаний связаны с олигархами-миллиардерами, соратниками российского лидера Владимира Путина. Один из них, Алексей Мордашов, был включен в санкционный список ЕС, а другой, Владимир Евтушенков, является крупным акционером крупнейшей российской лесопромышленной компании. Сделка осуществляется при посредничестве компаний, принадлежащих белорусскому государству, которые также продают запрещенную к ввозу в ЕС древесину, подтвердило расследование Earthsight.

Российские компании признались Earthsight, что они "отмывают" фанеру в третьих странах, часто в Казахстане или Турции, чтобы скрыть торговлю. Основная часть проходит через Китай, где представители компаний, записанных Earthsight, были наиболее откровенны в своих признаниях о нарушении санкций. Данные о торговле и таможенные документы, изученные Earthsight, показывают, что бизнес идет очень хорошо. Продажа древесины вносит значительный вклад в ВВП и экспорт России. Все леса принадлежат государству.

Несколько компаний из ЕС признались на секретных записях в покупке нелегальной фанеры из России. Одна их них, судя по материалам расследования - латвийское SIA Revival. Сотрудник компании, который представился Олегом, в телефонном разговоре с подставным покупателем заявил, что управляет значительной частью незаконного трафика фанеры из Беларуси в ЕС через польскую границу.

Независимо от того, была ли фанера белорусского или российского происхождения, Олег рассказал нам, что вся она перегружалась на грузовики для дальнейшей продажи на его польском складе с китайскими документами.

При этом грузовики для транспортировки по Польше и другим странам ЕС организовывали сами клиенты Олега. Он также рассказал о складе в Брамки, в получасе езды от Варшавы. Склад используется как центр торговли - оттуда регулярно отправлялись грузовики в Венгрию, Чехию, Португалию и Италию.

В расследовании фигурируют эстонские компании AS Technomar и Adrem, которые до вступления в силу санкций поставляли большие объемы березовой фанеры напрямую из России, теперь закупили березовую фанеру на сумму около 87 млн евро и в Казахстане. Оба предприятия сообщили Earthsight, что независимые аудиты, а также документы, предоставленные поставщиком, показали, что березовая фанера, которую приобрела компания, была произведена в Казахстане, а сырье поступило из казахстанских лесов.

Одним получателей российской древесины является крупнейший в мире производитель искусственных шпонированных стен - болгарская компания Walltopia. Среди других компаний — Werxal из Польши (поставляет продукцию производителю мебели Black Red White), болгарский производитель игрушек Comfort, испанский оптовой торговец Forest Trafic и итальянский производитель напольных покрытий Castellana Legnami. Неизвестно, закупали ли они российскую древесину, равно как и нет никаких доказательств того, что эти компании сознательно нарушили санкции, отмечают авторы расследования.

Компании Walltopia, Werxal и Black Red White отказались комментировать информацию Earthsight. Technomar, Komfort, Forest Trafic и Castellana Legnami заявили, что не сделали ничего плохого. Forest Trafic подчеркнула, что ее контрольный список должной осмотрительности для контроля нелегальной древесины был одобрен и поддержан компетентными испанскими органами, а также международной мониторинговой компанией Bureau Veritas. Компания заявила Earthsight, что информация, предоставленная их китайским поставщиком, "ежегодно проверяется такими организациями, как [орган по сертификации древесины] FSC", что они были обмануты своим китайским поставщиком и что они "никоим образом не являются соучастниками".

В 2023 году Earthsight поделилась своими выводами с властями по всему ЕС, но отклик был минимальным. Закон соблюдается лишь от случая к случаю, и торговля древесиной из России процветает до сих пор. Как отмечает Earthsight, Брюссель отчасти виноват в отсутствии координации усилий по обеспечению соблюдения закона на национальном уровне; в связи с этим Европейскую комиссию призывают взять на себя более решительную руководящую роль.

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