У государства нет средств, чтобы купить вертолеты для оказания медицинской помощи

Из-за нехватки средств государство пока не будет закупать вертолеты для оказания медицинской помощи (медикоптеры), вместо этого медики продолжат использовать летательные аппараты Воздушных сил Латвии.

Министерство обороны подготовило закрытое информационное сообщение о необходимости закупки медицинских вертолетов, а проект решения предусматривал, что Министерство здравоохранения изыщет финансирование на закупку двух медицинских вертолетов.

Однако в настоящее время сообщение отозвано, поскольку подготовленный в 2022 году проект закупки медицинских вертолетов "утратил актуальность".

В ходе переговоров с заинтересованными сторонами оборонный сектор подтвердил готовность предоставить персонал для использования вертолетов, в то время как в бюджете сектора здравоохранения, включая фонды ЕС, не нашлось финансирования на закупку такой техники.

Для транспортировки пациентов и донорских органов латвийские медики используют вертолеты Воздушных сил ЛР (ВС).

Пару лет назад для нужд ВС Латвии были закуплены новые боевые вертолеты Black Hawk. До этого медики использовали старые армейские вертолеты.

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