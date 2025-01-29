Будет снижена плата за парковку на стоянках Rīgas satiksme вблизи места жительства владельца или водителя авто

В среду, 29 января, Рижская думая приняла решение снизить плату за парковку автомобилей на стоянках SIA Rīgas satiksme рядом с местом жительства горожанина, который владеет или пользуется транспортным средством.

Изначально планировалось рассмотреть вопрос только том, что заявки на скидки можно будет подавать в электронном виде, а не лично, обращаясь за картой жителя Риги. Однако на заседании думы партии правящей коалиции внесли предложение и о снижении самой платы.

В результате стоимость карты жителя за календарный месяц снижена:

В зоне A — с 70 евро до 55 евро,

В зоне B — с 55 евро до 40 евро,

В зоне C — с 40 евро до 25 евро,

В зоне R — с 85 евро до 70 евро,

В зоне D — с 25 евро до 15 евро.

Поправки к правилам предусматривают, что заявки на скидки на парковку рядом с местом жительства теперь можно будет подавать в электронном виде.

В настоящее время порядок предусматривает, что жителям необходимо лично обращаться в Rīgas satiksme с документами, подтверждающими зарегистрированное место жительства, а также владение или пользование автомобилем. Затем комиссия раз в месяц принимает решение о выдаче карты жителя для получения скидки на парковку.

В дальнейшем сотрудники Rīgas satiksme, получая электронную заявку на скидку, сами будут запрашивать необходимую информацию в Дирекции безопасности дорожного движения и Управлении по делам гражданства и миграции. Контролеры же в специальной программе будут проверять, предоставлена ли автомобилю скидка и оплачена ли стоянка.

Таким образом, жителям больше не нужно будет посещать компанию и ждать решения комиссии, а бумажные карты жителя, выдававшиеся ранее, будут упразднены.

Поправки к правилам также предусматривают, что жителям будет предоставлена возможность парковать автомобили не только на участке улицы рядом с зарегистрированным местом жительства, но и на более широкой территории – на платных парковках в прилегающих кварталах, а также в той же или более низкой тарифной зоне.

Нормативный акт предусматривает не только расширение зоны действия разрешения жителя, но и устанавливает, что в дальнейшем жители смогут подавать заявки на получение этого разрешения через Систему управления парковками, поддерживаемую Rīgas satiksme.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 апреля этого года.

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