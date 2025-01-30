Синоптики: в четверг сохранится дождливая и пасмурная погода

Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в четверг на большей территории Латвии ожидаются дожди. Сегодня будет пасмурно, в некоторых районах — местами с прояснениями.
В четверг будет дуть юго-западный ветер, местами порывы усилятся до 10-15 метров в секунду.
В течение дня воздух прогреется до +4..+7 градусов.
В Риге сегодня небольшой дождь, дует юго-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха +4..+6 градусов.
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