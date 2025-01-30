Командующему НВС Пудансу присвоено звание генерал-майора

Президент Латвии Эдгар Ринкевич издал указ о присвоении новому командующему Национальными вооруженными силами (НВС) Каспару Пудансу звание генерал-майора.

Как сообщает советник президента Латвии по вопросам национальной безопасности Илзе Милта, офицеру, "который во время службы внес значительный и продолжительный вклад в достижение общих целей НВС", присваивается очередное воинское звание, в данном случае - повышение с бригадного генерала до генерал-майора.

Такое же повышение – с бригадного генерала до генерал-майора – получил командующий Объединенного штаба НВС Георгс Керлинс, имя которого в конце прошлого года также звучало среди кандидатов на пост командующего НВС.

Бывший командующий Земессардзе Каспарс Пуданс приступил к исполнению обязанностей командующего НВС 27 января, сменив на этом посту Леонида Калниньша, возглавлявшего армию с 2017 года.

Сейм утвердил Пуданса в должности командующего НВС 19 декабря 2024 года. Согласно закону о НВС, Сейм назначает командующего на четырехлетний срок и освобождает от должности по предложению президента страны.

Преемником Пуданса на посту командующего Земессардзе станет полковник Айвар Крюков. Однако фактически он приступит к исполнению новых обязанностей только в июне, так как до этого времени завершает учебу в США.

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