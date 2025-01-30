Латвия купит 42 боевые машины пехоты ASCOD за 373 млн евро

Латвия заключила договор с испанской компанией GDELS-Santa Bárbara Sistemas на поставку 42 боевых машин пехоты ASCOD. Сумма контракта составляет 373 млн евро, сообщает Министерство обороны.

БМП ASCOD (Austrian Spanish Cooperative Development) — боевая машина пехоты, состоящая на вооружении войск Австрии, Испании, Великобритании, США и Филиппин. Она оснащена автоматической пушкой калибром 30-мм, пулеметом и противотанковым оружием. Экипаж БМП состоит из трех человек, она перевозит еще шесть солдат в полном боевом оснащении. Новые боевые машины пехоты заменят гусеничные бронемашины CVR(T), которые НВС приобрели у Великобритании.

Договор о поставках ASCOD подписали заместитель государственного секретаря Министерства обороны по обеспечению генерал-майор Андис Диланс и вице-президент GDELS-Santa Bárbara Sistemas Алехандро Пейдж Эрнандес в присутствии министра обороны Андриса Спрудса.

Как сообщает Минобороны, процесс закупки боевых машин был начат в 2023 году, в ходе которого были проведены функциональные испытания для получения данных об эксплуатационных возможностях. Также оценивались стоимость техники, доступное оборудование, сроки поставки и другие аспекты.

Развитие потенциала боевых машин пехоты является одним из приоритетов Латвии в рамках целей НАТО по повышению боеспособности.

Как заявил министр обороны, договор о поставках современных боевых машин пехоты знаменует собой новый этап в механизации сухопутных войск латвийской армии. Также это большое событие для военной промышленности Латвии, которая будет участвовать в подготовке боевых машин.

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