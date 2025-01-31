В двух поездах Škoda Vagonka появились велоштативы. Их установка в новых электричках обойдется почти в миллион евро

В четверг, 30 января, был представлен первый новый электропоезд чешской компании Škoda Vagonka, оборудованный креплениями для перевозки велосипедов. Такими велоштативов оборудованы уже два поезда. Установка креплений во всех новых электропоездах обойдется в 948 592 евро, в том числе 806 303 евро составит софинансирование по программе политики сплочения Европейского союза (ЕС) на 2021-2027 годы, сообщили агентству LETA представители АО Pasažieru vilciens (PV).

В каждом электропоезде будет установлено 12 держателей для велосипедов. Пассажиры смогут выбрать один из вариантов размещения: два велосипеда вертикально на специальных крюках и четыре — горизонтально с фиксацией специальными стяжками, либо четыре велосипеда вертикально с использованием крюков, ранее информировала PV.

Председатель правления АО Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс рассказал, что оснащение новых электропоездов креплениями для перевозки велосипедов планируется постепенно провести до конца мая.

Вот как вчера проходила презентация первого поезда с велоштативами:

Представители предприятия отмечают, что сейчас креплениями для велосипедов оснащены два электропоезда. Устройство креплений, предназначенных для размещения велосипедов, включает не только размещение штативов, но и демонтаж имеющихся сидений с заменой их откидным сиденьем, демонтаж разделительной перегородки в зоне входа в поезд, чтобы пассажиру с велосипедом было удобно докатить его до штативов, а также размещение информационных пиктограмм на полу поезда.

Велосипеды также можно будет разместить в зоне, предназначенной для лиц в инвалидных колясках и родителей с детскими колясками, если зона не занята упомянутыми приоритетными группами пассажиров.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !