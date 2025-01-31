Публикация зарплат государственных должностных лиц: все данные обнародоваться не будут

С 1 февраля данные о зарплатах всех должностных лиц государственных учреждений все же не будут публично доступны, как изначально постановил Сейм, сообщает LSM. Юридическое бюро Сейма разъяснило, что эта норма должна распространяться только на высших должностных лиц, принимающих решения. Однако автор предложения не согласна с такой интерпретацией и обещает добиться вступления в силу своего предложения.

В конце прошлого года, после того как комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправлений дважды отклонила предложение обнародовать зарплаты всех должностных лиц учреждений с указанием имени и фамилии, это предложение депутата Скайдрите Абрамы ("Прогрессивные") неожиданно было поддержано на пленарном заседании Сейма. Это означало, что с 1 февраля учреждения должны были публиковать начисленные зарплаты должностных лиц на своих сайтах, указывая имя, фамилию и сумму.

Государственная канцелярия обратилась в Сейм с просьбой уточнить, на каких должностных лиц распространяется эта норма.

Юридическое бюро Сейма в письменном виде указало Государственной канцелярии, что из разъяснения автора предложения можно понять, что требование о публичном раскрытии зарплат касается только тех должностных лиц, которые уполномочены принимать управленческие решения в учреждении:

"Вторая часть 92-й статьиа должна распространяться на тех должностных лиц, которые уполномочены принимать управленческие решения.

В свою очередь, на сотрудников учреждения, участвующих во внутренних процессах принятия решений, включая подготовку управленческих решений, процессуальное их продвижение или иные внутренние управленческие действия, по мнению Юридического бюро, требование о публичном раскрытии зарплаты распространяться не должно".

Председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправлений, независимый депутат Олег Буров отметил: "Речь идет о больших начальниках, людях, принимающих важные решения. Имена тех, кто принимает промежуточные решения, опубликованы не будут".

Однако с такой интерпретацией предложения не согласна Скайдрите Абрама, указывая, что в таком случае ее предложение теряет смысл:

"Цель заключалась в том, чтобы общество могло видеть динамику зарплат. У общества есть право знать о зарплатах должностных лиц, ведь это не частные компании. Нельзя утверждать, что это частные данные."

Буров отметил, что уже сейчас в декларациях должностных лиц можно ознакомиться с их зарплатами, однако ежемесячная публикация рассчитанных зарплат и имен получателей могло бы нарушать правила обработки персональных данных.

В свою очередь, Абрама подчеркнула, что общество имеет право знать, как расходуются деньги налогоплательщиков.

Глава Госканцелярии не считает публикацию зарплат "драмой"

Публикация зарплат должностных лиц на сайтах учреждений раз в месяц не должна вызывать "драму", заявил в пятницу, 31 января, в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс. Из его слов следует, что речь идет все же о публикации данных зарплатах тех должностных лиц, которые принимают управленческие решения, как это и пояснил Буров.

Кронбергс предположил, что "коллеги будут смотреть друг на друга и спрашивать: почему опубликовали мои данные, а моего коллеги — нет?"

"Такое возможно. У нас уже есть проблемы с комиссиями по закупкам, куда люди не хотят идти работать, потому что автоматически становятся должностными лицами," — отметил глава Государственной канцелярии, добавив, что зарплаты членов закупочных комиссий также будут обнародованы.

Кронбергс отметил, что могут возникнуть ситуации, когда люди, не желая публичного раскрытия своей зарплаты, начнут запрашивать должности с другим уровнем ответственности. "Но драмы быть не должно," — считает он.

Также он сообщил, что Государственная контрольная служба поручила Государственной канцелярии разработать рекомендации по порядку публикации информации о зарубежных командировках.

"Командировки за первый квартал — январь, февраль, март — мы опубликуем в апреле," — заявил Кронбергс.

Государственная канцелярия, сообщает агентство LETA, разработала проект Правил Кабинета министров, который предусматривает, что информация о начисленной зарплате должностного лица за предыдущий месяц, опубликованная на сайте учреждения, будет доступна в течение одного месяца — до момента публикации следующей информации о начисленной зарплате должностного лица. Регулирование будет распространяться на все учреждения, на которые распространяется Закон "Об устройстве государственного управления".

Должны публиковаться данные о начисленных зарплатах должностных лиц, которые являются таковыми в понимании именно этого закона. То есть, это физические лица, которые в общем или в конкретном случае уполномочены принимать или готовить управленческие решения.

Как указано в аннотации к проекту, каждый руководитель учреждения должен будет взять на себя ответственность за определение того, какие сотрудники — должностные лица и работники — в общем или в конкретном случае уполномочены принимать или готовить управленческие решения в данном учреждении. От руководителя учреждения будет зависеть, зарплаты каких именно сотрудников будут обнародованы.

На сайте учреждений необходимо будет публиковать "начисленную" (брутто, до вычета налогов) зарплату. При этом в аннотации к проекту Правил Кабинета министров указано, что если должностное лицо находится в длительном отпуске и за соответствующий месяц не было рассчитано вознаграждение, его имя, фамилия и должность не должны быть опубликованы. Таким образом, будет снижен риск обработки чувствительных данных должностного лица, отмечается в аннотации.

На сайте будет публиковаться начисленная зарплата, включающая месячную заработную плату, надбавки, премии и денежные бонусы, но не будет включать социальные пособия.

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