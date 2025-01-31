Латгальские полицейские анонимно обвинили своего начальника в дискриминации по этническому признаку; начата проверка

В Латгальском региональном управлении начата служебная проверка в связи с анонимным письмом полицейских, обвинивших своего начальника в дискриминации по этническому признаку, сообщает портал LSM. В анонимном письме, адресованном премьеру Эвике Силине и министру внутренних дел Рихарду Козловскису, полицейские утверждали, что полковник, начальник Латгальского регионального управления Гунтарс Тропс унижает и дискриминирует коллег, которые не являются этническими латышами. Шеф Госполиции Армандс Рукс обвинениям не верит, но считает, что нужно в ходе проверок доказать добросовестность Тропса.

Само анонимное письмо было опубликовано 23 января на портал pietiek.com. В нем утверждалось, в частности, что Тропс допускает неуважительное отношение к подчиненным на основании того, что они говорят со своими детьми по-русски. Авторы анонимного письма напомнили о том, что 91-я статья Сатверсме гласит, что все люди Латвии равны перед законом, а права человека осуществляются без какой-либо дискриминации. Также вспомнили и о том, что 78-я статья Уголовного закона устанавливает, что деятельность, направленная на разжигание национальной, этнической или расовой ненависти, содержит признаки преступного деяния.

"В повседневной жизни, выполняя служебные обязанности, мы не говорим на русском языке и все мы лояльны нашей Латвийскому государству. Однако мы, сотрудники Латгальского регионального управления Государственной полиции, не все являемся этническими латышами. У нас есть польские, белорусские, еврейские, украинские, русские и другие этнические корни, как это сформировалось на протяжении веков в Латгальском крае. Общение по телефону с детьми на русском языке не означает, что мы лояльны режиму Российской Федерации", - говорилось в письме.

В письме приводились и якобы имевшие высказывания Тропса, которые можно расценить как обидные для практических всех исторических нацменьшинств Латвии: русских, поляков, евреев, белорусов. В том числе цитировались и нелицеприятные высказывания в адрес латгальцев - якобы начальник Латгальской полиции говорил, что "чанглы (грубое, жаргонное высказывание в адрес латгальцев) "как были нищими, так и будут".

В Министерстве внутренних дел подтвердили, что заявление о якобы имевших место нарушениях получено, и оно будет рассмотрено. Начальник Государственной полиции утверждает, что проверки начаты: Бюро внутреннего контроля выслушает сотрудников, а в Даугавпилс направлена группа психологов для оценки микроклимата в коллективе.

"Я отказываюсь верить в то, что утверждается в этом анонимном письме, но нам нужно это доказать, доказать добросовестность господина Тропса", — подчеркнул начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Гунтарс Тропс стал начальником Латгальского регионального управления Государственной полиции два с половиной года назад, сменив рабочее место с Мадоны на Даугапилс. На его прежнем месте работы в Мадоне побывало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), но нарушения не были доказаны. Когда предыдущий руководитель Латгальского управления переехал работать в Ригу, его место занял Гунтарс Тропс. Ротация, как объясняет Рукс, была связана с тем, что Тропс сможет руководить Латгальским управлением иначе, взглянув на ситуацию "иными глазами".

Армандс Рукс допускает, что требование использовать государственный язык на работе в Латгальском управлении прежде не соблюдалось так строго, как под руководством Гунтарса Тропа. Реакции на это были разные.

"Фашизм в высшем руководстве Государственной полиции. И эти обвинения были получены только из-за требования, что рабочим языком должен быть латышский язык, как это требует закон и солидаризация с украинским народом", - сказал Рукс Латвийскому телевидению.

У Латвийского профсоюза сотрудников внутренних дел также нет доказательств описанных в письме действий. Даугавпилсские члены профсоюзы лишь приблизительно знали, что такое письмо готовится.

"Мы обеспокоены политической окраской этого вопроса. Не является ли это саботажем, направленным против учреждения и конкретно регионального начальника?" — сказал председатель профсоюза Армандс Аугустанс.

Глава профсоюза допускает, что есть разногласия по организационным вопросам, но не не верит в то, что начальник мог упрекнуть подчиненного за то, что тот говорил со своим ребенком по-русски. Аугустансу известно, что в Риге полицейских штрафовали за то, что они используют язык нацменьшинства.

"К нашему удивлению, никто в Рижском регионе не позволил себе публично или анонимно написать жалобу, что региональный начальник или глава Государственной полиции запретил или наказал кого-то за разговоры на русском языке. Поэтому эта история из Даугавпилса выглядит странно", — заявил Аугустанс.

В профсоюзе также допускают, что конфликт может быть связан с контролем порядка в Даугавпилсе 9 мая, с тем, что полицейских оштрафовали за невмешательство в случае нарушений. В Государственной полиции это опровергают. Также Служба государственной безопасности подтверждает, что были проинформированы о письме и служебной проверке, но воздерживаются от более широких комментариев.

Анонимное письмо было опубликовано также и на в отдельных региональных латгальских средствах массовой информации, затем стало бурно обсуждаться в социальных сетях.

Портал LSM сообщает о том, что на этой неделе депутаты от оппозиционной "Стабильности!" планировали выступить с заявлением о письме с трибуны Сейма.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !