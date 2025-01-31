В Даугавпилсе установлен новый национальный рекорд тепла для последнего дня января

В пятницу днем температура воздуха в Даугавпилсе превысила +8 градусов, и такая теплая погода 31 января в Латвии зафиксирована впервые, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

К часу дня температура воздуха на метеостанции в Даугавпилсе достигла +8,4 градуса, при этом во второй половине дня в целом по Латгале температура продолжала повышаться.

Прежний рекорд для 31 января составлял +6,8 градуса и был зафиксирован в 1989 году в Риге.

Местные рекорды тепла для 31 января в пятницу побиты не только в Даугавпилсе, но и на десяти других станциях метеонаблюдения.

В январе в Латвии было побито 96 рекордов тепла, в том числе 89 - за последние семь дней. 26, 27, 28, 29 и 31 января были установлены новые национальные рекорды тепла.

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