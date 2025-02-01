Re:Baltica: Кремлевская пропаганда прячется за "нейтральными" каналами

После вторжения России в Украину кремлевские пропагандисты утверждают, что население стран Балтии массово бежит в Россию и Беларусь, спасаясь от русофобии. При этом, как пишет Re:Baltica, заблокированные российские СМИ возрождаются как "нейтральные" каналы на YouTube и других платформах. Насколько правдивы эти истории и сколько людей действительно уехали?

Поскольку каналы Кремля блокируются в Европейском союзе, в социальных сетях активно распространяются истории о "сбежавших" людях. Этим занимаются либо те, кто жаждет популярности, либо профессиональные пропагандисты, выдающие себя за независимых создателей контента.

В качестве примера Re:Baltica приводит несколько человек, работающих на кремлевскую пропаганду. Например, Константин Рудаков, который создавал контент в TikTok, критикуя жизнь в Латвии и распространяя дезинформацию о войне в Украине. На блогера обратила внимание Служба госбезопасности Латвии (СГБ), которая сделала Рудакову предупреждение. После того как он продолжил публикации в соцсетях, СГБ провела обыск в его квартире - и Рудаков уехал в Беларусь, где теперь хвалит жизнь в Минске.

Один из самых популярных каналов - "Шпроты в изгнании", который берет интервью у "сбежавших" на платформах YouTube и Telegram, на самом деле является замаскированным бывшим рупором Кремля Sputnik. Им управляет бывший журналист из Риги, уже давно живущий в Москве и получивший гражданство России. Служба безопасности Латвии в своем годовом отчете за 2022 год упоминает , что после введения санкций ЕС авторы каналов Sputnik и Baltnews, созданных российской медиагруппой "Россия сегодня", начали активно использовать социальные сети. "Шпроты" — один из них.

Марат Касем в разговоре с Re:Baltica вспомнил свою работу в Москве и рассказал о создании замаскированных каналов пропаганды: "Я помню, как мы решили это сделать. Нам нужно было создать что-то, не связанное со Sputnik". После введения санкций сайты и аккаунты агентства в соцсетях были заблокированы, поэтому пришлось создавать новые каналы без ссылок на поддерживаемые Кремлем СМИ. Через шесть месяцев начала войны Касем вернулся в Латвию, где был осужден за оказание помощи иностранному государству против Латвии. Он провел почти четыре месяца в тюрьме в ожидании суда, но был оштрафован на 15,5 тысяч евро. Его бывшие соратники, уехавшие в Россию, заявили, что Касем предоставлял информацию СГБ в обмен на избежание тюрьмы. По его словам, "Шпроты" были созданы для Латвии, "Ревизор" — для литовцев, а эстонцам оставили Baltnews, который работал на всю Балтию.

Касем считает, что бывший латвийский журналист и депутат Европарламента Андрей Мамыкин также получает деньги от Кремля за создание пропагандистского контента на своем канале YouTube, о чем говорит то, что он записывает свои программы в студии медиагруппы RT в Москве на улице Боровой. Уехав из Латвии, Мамыкин заявлял что спасает семью от "нацистского режима и гей-пропаганды". Он регулярно берет интервью как у российских пропагандистов, так и у тех, кто покинул страны Балтии.

В письменном комментарии СГБ утверждает, что "прокремлевские активисты, такие как Стефанов и Мамыкин, переехали в соседнюю страну, чтобы продолжить работу в интересах России с целью получения прибыли". В Латвии они не могут этого делать из-за международных санкций и общественного осуждения.

Мамыкин в своем ответе Re:Baltica все отрицает: "Я денег не брал, на Боровой не был, в партии "Единая Россия" не состоял". Вам бы это наверняка понравилось, не правда ли?" Стефанов на запрос Re:Baltica не ответил.

Третьим Re:Baltica упоминает Романа Самуля, который уехал в Беларусь, и теперь ведет программу на Белорусском государственном радио вместе с пропагандистом Эдикасом Ягелавичюсом, бежавшим из Литвы. В одной из последних передач они берут интервью у прокремлевского активиста Юрия Алексеева, который находится под судом в Латвии за действия, направленные против государственного суверенитета. Прокурор считает, что портал imhoclub, которым руководит Алексеев, в свое время получал деньги из России с целью усиления ее влияния в Латвии.

Самуль категорически отрицает получение денег от белорусского правительства. По его словам, он "зарабатывает тяжелым трудом в колхозе" и получает доход от монетизации канала в YouTube. О работе на Белорусском радио он ответил уклончиво, заявив, что распространять его контент может любой желающий.

Истории уехавших публикуются также на канале YouTube "Балтийский груз" . Касем считает, что он также связан с Кремлем, поскольку там можно увидеть сотрудников Baltnews, а видео записываются в тех же помещениях, где раньше интервью записывал сам Касем, будучи главным редактором "Sputnik Литва".

Все перечисленные каналы работают в Telegram. Как отмечает Re:Baltica, в TikTok они были заблокированы.

Гостей этих каналов можно разделить на две группы — обычные граждане и профессиональные пропагандисты, бежавшие от судебных разбирательств. В СГБ поясняют, что наиболее агрессивные истории, дискредитирующие Латвию, создают "давние прокремлевские активисты", а "обычные граждане подтверждают их, делясь своим опытом".

Момент славы для простых людей обычно кратковременный. По прибытии на новую родину они дают интервью как YouTube-блогерам , так и официальным российским и белорусским СМИ — и на этом шоу заканчивается. Затем начинаются поиски работы, жилья и оформление документов. И зачастую это очень непросто. Например, уехавшая прошлым летом из Эстонии учительница Елена Наталова все еще ищет работу, живя на свои сбережения и частные уроки. Согласно публичным заявлениям Анатолия Бубликова, переехавшего в Россию из Германии с семьей, чтобы найти место для жизни и работы в России, нужно не менее полугода и 1500 долларов в месяц на семью. Процесс оформления документов - до шести месяцев. Временное размещение осуществляется в приграничных регионах, таких как Калининград и Псков, где созданы перевалочные пункты. Эмигрантам также приходится прибегать к рискованным финансовым схемам, чтобы ввезти в Россию деньги за проданную недвижимость, поскольку банковские переводы невозможны.

Профессиональные пропагандисты, бежавшие из стран Балтии, находятся в более привилегированном положении. Касем утверждает, что они "используются Кремлем в полномасштабной программе". Обычно пресс-секретарь МИД России Захарова рассказывает о перебежчике на своих пресс-конференциях. Затем интервью с ним появляются в СМИ, где его слова можно контролировать. Только после того, как "человек готов (..), он начинает отрабатывать свою лояльность". Участвует в трансляциях кремлевских СМИ, затем в конференциях с зарубежными гостями.

Анализ Re:Baltica показывает, что в заявлениях этих профессиональных рупоров Кремля уже появляются четкие пропагандистские посылы. Например, что вооружение стран Балтии в целях самообороны представляет угрозу для России и Беларуси.

Марат Касем утверждает, что после согласия на участие в "гостевых выступлениях" для тех, кто бежал из Прибалтики, пути назад уже нет. "Они не могут ничего возразить. Если вы не будете выступать, где вы будете жить? Им предлагаются служебные квартиры. Я тоже так жил, платил только за коммунальные услуги", — говорит Касем. За хорошую работу пропагандисты также имеют возможность быстрее получить российское гражданство, что для других людей гораздо сложнее из-за бюрократии.

Как резюмирует Re:Baltica, пропагандистская кампания создает истории о "простых людях", которые переезжают из Балтии в Россию или Беларусь якобы из-за русофобии, политических преследований, гей-пропаганды, балтийского фашизма или буферной зоны НАТО. По данным авторов статьи, с 2022 года число людей, покидающих страны Балтии и отправляющихся в Россию и Беларусь, увеличилось, однако это вряд ли можно назвать массовым исходом. По данным из разных источников, в Россию из стран Балтии переехало в общей сложности около 1700 человек, а в Беларусь — несколько сотен.

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