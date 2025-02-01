С 1 февраля приложение eParaksts не будет обновляться на устройствах с Android 8 и iOS 13

С сегодняшнего дня приложения для идентификации личности eParaksts, eParaksts mobile, eParakstsLV и eID Scan больше не смогут обновляться на смарт-устройствах с операционными системами Android 8 и iOS 13 и старше, сообщает Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC).

Жители с устаревшими ОС смогут использовать существующие версии приложений, но не смогут обновлять их до более новых версий.

По данным LVRTC, менее 1% пользователей eParaksts mobile и других подобных приложений используют устаревшие операционные системы.

LVRTC является основным оператором наземной сети вещания радио- и телепрограмм в стране. LVRTC управляет государственными акциями оператора мобильной связи Latvijas Mobilais Telefons (LMT).

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