Медикам не удалось спасти пропавшего в Резекненском крае 2-летнего ребенка. Начат уголовный процесс

Пропавший Андрей Кузнецов, родившийся 10 февраля 2023 года, был найден без сознания около 21:40. Медикам не удалось спасти жизнь ребенка, сообщает Госполиция. Начат уголовный процесс.

Как сообщалось ранее, 1 февраля 13:30 ребенок вышел из дома в Скангали, Резекненский край. На мальчике не было обуви. Информация о пропавшем ребенке поступила в Государственную полицию около 15:00 сегодня, после чего сотрудники полиции немедленно приступили к поисковой операции. В ней были задействованы значительные силы, в том числе коллеги из других структурных подразделений с несколькими беспилотниками и кинолог со служебной собакой.

К поисковым работам также были привлечены коллеги из Государственной пограничной охраны с вертолетом, были проверены несколько водоемов и обследована большая прилегающая территория.

После нескольких часов поисков мальчик был найден без сознания сотрудником полиции в 450 метрах от его дома, недалеко от железнодорожных путей. Несмотря на длительные реанимационные мероприятия, медикам не удалось спасти жизнь ребенка.

Большое количество волонтеров также оказало поддержку полиции в поисках. Полиция выражает им большую благодарность за неравнодушие и готовность помочь.

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