ФОТО. За десять лет не достигнуто прогресса в реновации трущоб на улице Марияс

За десять лет существенно продвинуться в реновации трущоб в центре Риги на улице Марияс так и не удалось, сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу. Владельцы здания должны выплатить более 40 тысяч евро, но с них удалось взыскать лишь 16 тысяч евро.

23 января 2015 года Комиссия по градостроительству и качеству (ранее - Комиссия по экологически деградирующим сооружениям) приняла решение определить статус экологически деградирующего строения или трущоб категории B для нежилого здания на пересечении улиц Марияс и Элизабетес, расположенное недалеко от Центрального Рижского вокзала. Комиссия признала, что структура здания не поддерживается согласно требованиям закона и нормативных актов.

25 апреля 2018 года Рижская дума приняла решение о принудительном обустройстве пятиэтажного здания по адресу - улица Марияс, 6.

За невыполнение этого решения за 10 лет было издано 13 исполнительных указов о наложении принудительных денежных средств – в размере 45 170 евро.

Последнее распоряжение было издано 17 января этого года на сумму 5000 евро со сроком выплаты 25 февраля.

До начала 2025 года владелец заброшенного здания на ул.Марияс заплатил лишь 16 019 евро, но не выплатил – 24 150 евро.

Как пояснили в Рижской думе, доверенное лицо собственника здания регулярно оспаривает распоряжения Департамента имущества. Во всех судебных процессах жалобы собственника отклоняются, подтверждая, тем самым, что департамент как орган принудительного исполнения, осуществляет исполнение решения с вескими на то основаниями.

Со стороны Рижского самоуправления выданы разрешения на реконструкцию подвала под двором и жилого дома, а также сделаны отметки о выполнении проектных условий.

На данный момент инициатор строительства должен представить документы для отметки о выполнении условий для начала строительных работ.

Трущобы на улице Марияс периодически упоминаются в новостях с 1999 года, когда должно было начаться обустройство здания. С тех пор окна на первом этаже были заколочены от глаз любопытных людей. В 2008 году в деградирующем нежилом здании вспыхнул пожар, а в 2009 году – обрушился карниз окна.

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