Введены в эксплуатацию четыре пешеходных моста около латвийско-российской границы

Под руководством государственного акционерного общества Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) возобновились интенсивные работы по возведению латвийско-российского пограничного забора в болотистых, труднодоступных зонах и устранению дефектов ранее построенного забора. Сданы в эксплуатацию пешеходные подвесные мосты через четыре реки – Зилупе, Лудзу, Лиепну и Ритупе.

В конце 2024 года было завершено строительство латвийско-российского пограничного забора на приоритетных участках и начата ликвидация ранее построенного фирмой SIA "Igate" забора протяженностью 99 км и других объектов инфраструктуры, без предоставления для этого дополнительного государственного финансирования.

В конце 2024 года около латвийско-российской границы были введены в эксплуатацию четыре пешеходных подвесных моста, построенных SIA "Igate", сообщила член правления VNĪ Елена Гаврилова.

В 2025 году активно продолжается устранение дефектов и недочетов во всех ранее построенных элементах инфраструктуры на государственной границе.

"В этом году VNĪ активно продолжает работы по строительству оставшегося забора и бетонных понтонов на протяжении 15 км на болотистых, труднодоступных участках силами SIA "Latvijas autoceļu uzturētājs". Параллельно продолжается устранение дефектов, обнаруженных ранее построенным забором SIA "Igate". Рассчитываем, что все работы будут выполнены своевременно, в обещанный правительству срок до ноября 2025 года", - сообщила Гаврилова.

На сегодняшний день на латвийско-российской границе возведено 250 км забора: 99 км построила фирма SIA Igate, а еще 151 км построено в прошлом году VNĪ в сотрудничестве с шестью подрядчиками и Национальными вооруженными силами. VNĪ выполняла функции генерального подрядчика, организовывала закупку всех материалов и ресурсов и управляла процессом строительства.

Ранее Кабмином было принято решение обеспечить строительство забора в болотистой местности протяженностью 28 км в более долгосрочной перспективе для более эффективного использования государственных средств.

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