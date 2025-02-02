ЦСУ проводит опрос жителей Латвии об уровне их благосостояния

С 31 января Центральное статистическое управление (ЦСУ) проводит ежегодное исследование о доходах и условиях жизни в Латвии. Восемь тысяч домохозяйств по всей стране будут опрошены о жилищных условиях, заработках, самооценке состояния здоровья, степени социальной изоляции и материальных лишениях. Статистиков интересует также состав домохозяйств и социально-экономические характеристики их членов, сообщает LSM+.

"Опрос очень важен, ведь полученные данные используются, чтобы определить прирост минимальной заработной платы и пенсий, размера пособий по государственному социальному страхованию. Кроме того, информацию, полученную в опросе, используют, чтобы определить минимальный порог дохода для предоставления социальной помощи. Мы призываем домохозяйства быть откровенными. История каждого домохозяйства — часть общей картины экономики страны",— говорит Байба Зукула, замдиректора ЦСУ по вопросам статистики.

В этом году в исследовании особое внимание уделяется вопросам энергетики и окружающей среды — экологичному и устойчивому образу жизни, транспортным привычкам и влиянию климата на среду проживания.

В опросе также будут собраны данные о том, как сами жители Латвии оценивают состояние своего здоровья и каковы их привычки, влияющие на здоровье. Включенные в исследование домохозяйства были отобраны методом случайной выборки.

ЦСУ гарантирует конфиденциальность персональных данных, а полученная информация будет использоваться только в обобщенном виде.

Те латвийцы, что участвуют в исследовании повторно (то есть уже попадали в выборку респондентов ранее), получат письмо из ЦСУ с просьбой с 31 января по 21 февраля заполнить онлайн-анкету в электронной системе данных ЦСУ. Если человек не заполнит анкету в Интернете, до 30 июня с ним свяжется интервьюер ЦСУ, чтобы опросить его по телефону или лично.

С людьми же, впервые участвующими в опросе, интервьюеры свяжутся с 31 января до 30 июня, сообщив им письмом о времени планируемого интервью и о своих контактных данных.

Придя на интервью лично, представитель ЦСУ предъявит рабочее удостоверение с фото. Если респондент пожелает проверить идентичность сотрудника управления, или у него имеются другие вопросы, можно звонить в ЦСУ по бесплатному консультативному телефону 80008811 (с 10 до 18 часов по будням) либо писать на э-почту: silc@csp.gov.lv.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !