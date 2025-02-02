Латвийские ученые создали "пробирку" для помощи в борьбе с раком поджелудочной железы

Учёным Латвийского Университета (ЛУ) удалось создать уникальное устройство, которое поможет определять в "пробирке", какое лекарство от рака поджелудочной железы будет наиболее подходящим для пациента. Это устройство имитирует взаимодействие опухоли и кровеносных сосудов. Латвийская академия наук признала это одним из самых значимых достижений латвийской науки за последний год, сообщает LSM+.

Рак поджелудочной железы — один из самых агрессивных видов рака. Примерно 90% пациентов проигрывают борьбу с этой болезнью в течение пяти лет. Учёные Латвийского Университета вместе с коллегами с факультета медицины и естественных наук, а также Института физики твердого тела создали уникальное микрофлюидное устройство, имитирующее взаимодействие опухоли и кровеносных сосудов.

"Можно сказать, что устройство имеет два этажа: на одном из них находятся клетки опухоли, а на другом — клетки кровеносных сосудов. Между ними — тонкая мембрана. Таким образом, обеспечивается взаимодействие клеток опухоли с клетками кровеносных сосудов человека", — пояснил Вадим Парфеев, ведущий научный сотрудник Факультета медицины и естественных наук ЛУ.

У пациента берут образец клеток, которые затем изолируют в лаборатории, выращивают в 3D-формате и помещают на специальный чип.

"Клетки кровеносных сосудов располагаются внизу, а клетки опухоли поджелудочной железы — наверху. Мы можем пропускать лекарства через нижний канал и наблюдать, как они воздействуют на опухоль. Чип изготовлен из специальных материалов и мембраны, к которой ничего не прилипает и которая не впитывает никакие вещества. Если мы будем тестировать лекарства, ту же химиотерапию, то мы можем быть уверены, что чип ничего не впитает", — рассказала докторантка ЛУ Катрина Голуба.

Это устройство даёт возможность развивать индивидуальные подходы к каждому пациенту. Это особенно важно в случае рака поджелудочной железы, поскольку такой рак часто не поддаётся стандартной терапии.

"Можно сказать, что в "пробирке" проверяется, подействует ли препарат на конкретного пациента. Это путь к персонализированной медицине. Это позволяет нам делать всё необходимое вне организма, а не экспериментировать с живым человеком, чтобы справиться с опухолью максимально щадящим способом", — говорит Иварс Калвиньш, президент Латвийской Академия наук.

Это устройство также уникально тем, что у исследователей есть возможность тестировать до восьми разных комбинаций лекарств одновременно. Катрина Голуба считает, что в перспективе это поможет врачам выбирать самый эффективный способ лечения для конкретного пациента.

Учёные полагают, что в будущем таким же образом можно будет бороться не только с раком поджелудочной железы, но и с другими видами опухолей. Также это устройство может помочь в тестировании новых потенциальных медикаментов.

"Мы можем лучше понять, как препараты проникают через барьер кровеносных сосудов, как они попадают в опухоль, и что происходит с клетками опухоли. В этом устройстве мы можем выращивать клетки в течение длительного времени, более 50 дней", — рассказал Парфеев.

Чтобы эти устройства попали в будущем в больницы, ещё нужно проводить клинические испытания. Необходимо доказать на реальных пациентах, что устройство может с высокой точностью определить реакцию конкретного человека на препараты.

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