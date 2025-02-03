"В кризисное время это риск". НВС настаивают на строительстве нового моста через Даугаву

Хотя в Латвии есть несколько военных полигонов, используемых армией, Земессардзе, украинскими солдатами на обучении и партнерами по НАТО, после решения разместить все больше иностранных военнослужащих на существующих полигонах стало слишком мало места. Поэтому строится полигон в Селии, но также потребуется другой важный объект - еще одна возможность переправы через Даугаву. Национальные вооруженные силы (НВС) уже обратились в Министерство обороны с этим вопросом, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

Военный полигон "Селия" расположен в Айзкраукльском и Екабпилсском краях. Его площадь превышает 25 тысяч гектаров. Этот полигон станет крупнейшей тренировочной площадкой для армии в Балтии. К 2030 году все работы должны быть полностью завершены. Территория должна быть приведена в порядок, необходимо построить системы мелиорации. Планируется построить казармы, столовую, склады боеприпасов, несколько стрельбищ, большой полигон для стрельбы артиллерийскими снарядами и многое другое. Примерные расходы на строительство и различные работы по благоустройству територии значительные - около 700 миллионов евро. Деньги будут выделены как Латвией, так и союзниками.

НВС согласны с тем, что строительные мощности могут оказаться недостаточными для выполнения запланированных работ. В ближайшие годы многие проекты, финансируемые ЕС, вступят в завершающую фазу, и строительство железной дороги Rail Baltica также потребует своей доли строительной рабочей силы. Но у армии есть и план Б - есть возможность привлечь подрядчиков из стран-партнеров. В рамках первого этапа будет построено три стрельбища, склад для боеприпасов и временные палатки. Это произойдет до 2028 года. Во время второго этапа будут построены дороги для маневрирования, танковый и противотанковый полигоны, на которых сможет разместиться подразделение бригадного уровня численностью в несколько тысяч солдат.

Председатель Комисии Сейма по обороне, лепутат оппозиции Раймонд Бергманис ("Объединенный список") критикует медлительность Минобороны. Бергманис считает, что в июне 2023 года Сейм принял закон о создании военного полигона "Селия", и, чтобы союзники по НАТО не жили там в палатках, а в казармах по типу базы в Адажи, ведомство должно было работать гораздо быстрее. Заместитель начальника Объединенного штаба НВС по вопросам поддержки, генерал бригады Каспарс Здановскис подчеркнул, что мета-проект военной базы уже разработан, но решение о втором этапе еще не принято, и мета-проект для него не разработан.

Но помимо полигона есть еще один существенный объект, который потребует и денег, и рабочих рук. Местные самоупралвения отмечают, что предыдущие военные учения показали, что "узкое место" - это возможность переправы через Даугаву. Поскольку использовать военную технику для переправы через гидроэлектростанции в Кегумсе, Плявиняс и возле Саласпилса, которые соединяют два берега реки, было бы неразумно.

По словам мэра Екабпилса, построенный в 60-х годах Екабпилсский мост "устал", и скоро на него будет наложено ограничение по весу до 30 тонн. Он может оказаться небезопасным для военной техники. А это означает, что пересечь реку можно будет лишь в Риге или Даугавпилсе.

Вооруженные силы говорят, что еще осенью обратились в Минобороны с просьбой построить новый мост через Даугаву. Уже намечено примерное место. Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") утверждает, что о такой необходимости Минобороны ничего не говорило, и она об этом слышит впервые. В Аузкраукльской думе прозвучала информация о возможном строительстве моста между Скривери и Яунелгавой на левом берегу реки. До Второй мировой войны там был мост, но немцы его взорвали.

"В мирное время это наша оценка - ограничение, но выполнимое. В кризисное время это риск. Существенный риск. Мы подготовили наше предложение и представили его Министерству обороны, где мы видим, что там точного места нет. Там есть коридор, где мы видим, что нам нужен этот мост в этом коридоре. Мы определили потребность. На данный момент никаких решений по строительству моста мы не получили. Я не разговаривал с премьер-министром. Я говорил с командующим НВС и министром обороны. Я могу подтвердить, что эта потребность была представлена министерству", - заявил Здановскис.

Он добавил, что это предложение было представлено осенью прошлого года.

Селия - не единственный масштабный проект, который координирует Министерство обороны. Более 160 миллионов евро от НАТО было выделено на развитие военного порта в Лиепае, в районе Кароста. Планируется, что на базе будут сосредоточены все структуры вооруженных сил, дислоцированные в городе. Еще девять лет назад Министерство обороны представило правительству доклад о том, что можно было бы создать в Лиепае.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !