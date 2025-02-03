За прогулы заседаний Сейма у Айнарса Шлесерса из зарплаты вычтут 20%

За отсутствие на парламентских заседаниях в декабре без уважительной причины из зарплаты депутата от оппозиции Айнарса Шлесерса ("Латвия на первом месте") будет вычтено 20%, говорится в проекте решения Президиума Сейма.

Регламент Сейма предусматривает, что за непосещение парламентского заседания без уважительной причины на каждое заседание на депутата налагается штраф в размере 20% от месячной зарплаты.

Отсутствие Шлесерса на заседании парламента 19 декабря было признано прогулом без уважительной причины, за что был применен штраф.

Шлесерс также отсутствовал по неуважительной причине в октябре прошлого года, за что из его зарплаты было вычтено 20 %. Так, в ноябре он получил 4 748,87 евро, а в декабре, когда была вычтена сумма за отсутствие по неуважительной причине, он получил 3 839,11 евро.

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