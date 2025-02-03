"Антифашисты Прибалтики", Мамыкин и отрицатели депортаций: кого объявила в розыск СГБ

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии объявила в розыск 11 человек — за оправдание военных преступлений, разжигание национальной и этнической ненависти к латышам, участие в организации "Антифашисты Прибалтики" и другие правонарушения, говорится в опубликованном годовом отчете ведомства.

В список разыскиваемых внесены лица, подозреваемые в оправдании военных преступлений и разжигании ненависти, а также человек, разыскиваемый за нарушение санкций ЕС – обеспечение экономических ресурсов кремлевскому пропагандистскому ресурсу Sputnik. Трое из разыскиваемых связаны с организацией "Антифашисты Прибалтики". Например, Роман Самульс объявлен в розыск 28 сентября 2023 года по подозрению в участии в этой прокремлевской преступной организации и совершении ею особо тяжких преступлений против Латвии.

В числе разыскиваемых также Андрей Мамыкин, которого с 22 мая прошлого года ищут по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 74.1 Уголовного закона – публичное прославление и оправдание военных преступлений России.

В конце июня прошлого года отдел международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Латвии выдал европейский ордер на арест бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина, обвиняемого в прославлении и оправдании военных преступлений, совершенных страной-агрессором в Украине.

Решение было направлено в Управление международного сотрудничества Государственной полиции для внесения в международные системы розыска.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !