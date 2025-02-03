Опрос: за последний год финансовая ситуация ухудшилась у трети населения

За последний год финансовая ситуация улучшилась у 16% жителей Латвии, в то время как у трети она ухудшилась, сообщили агентству LETA в SEB banka со ссылкой на результаты опроса "Индекс финансовой безопасности".

У половины населения за год финансовая ситуация не изменилась, а у каждого третьего она ухудшилась. Наибольшее влияние на бюджет семей в прошлом году оказал рост цен на продукты питания и товары первой необходимости, а также изменение цен на энергоресурсы и зарплат.

У большинства жителей финансовая ситуация в прошлом году не изменилась или улучшилась, однако довольны ею лишь 36% - чаще это молодые люди до 25 лет и рижане. Нейтрально свою финансовую ситуацию оценивают 24% респондентов - чаще жители старше 50 лет. Остальные жители либо недовольны (26%), либо крайне недовольны (12%) своей финансовой ситуацией.

В целом 77% респондентов признают, что могут приобрести товары первой необходимости (продукты питания, одежду), а также создавать накопления. 39% заявили, что не могут сразу совершать крупные покупки, такие как телевизор, холодильник, мебель, а 36% могут позволить себе фактически все, кроме действительно крупных покупок - автомобиля или недвижимости. При этом 15% респондентов - чаще в возрасте 30-39 лет - отметили, что денег им хватает только на еду и сложно что-то выделить даже на одежду.

Экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис отметил, что последние годы были для жителей Латвии сложными. Пандемия, инфляция и последовавший рост процентных ставок повлияли на финансовое положение населения.

Как указал эксперта, нейтральной оценки придерживается четверть населения, тогда как доля довольных и недовольных схожа. В свою очередь доля выразивших сильное недовольство гораздо больше, чем доля тех, кто полностью доволен ситуацией, что подтверждает резкую поляризацию финансовой ситуации в обществе. "Это резонирует в соцсетях и используется в политической повестке дня для наращивания политического капитала. Медленный рост экономики и необходимость выделения все более крупных средств на политику безопасности означают, что в ближайшее время число недовольных финансовой ситуацией в лучшем случае будет медленно сокращаться", - отмечает экономист SEB banka.

В прошлом году наибольшее влияние на бюджеты жителей оказал рост цен на продукты питания и товары первой необходимости, а далее следуют колебания расходов на энергоресурсы. Почти половина жителей ожидает, что и в этом году их расходы продолжат расти, при этом наиболее пессимистично настроены жители в возрасте 40-60 лет. Лишь 13% респондентов полагают, что их расходы в этом году сократятся.

Роста доходов ожидает чуть более трети населения (35%). Почти каждый шестой думает, что доходы в этом году сократятся, а 37% считают, что доходы останутся прежними, что, скорее всего, не будет способствовать улучшению финансовой ситуации.

Гашпуйтис прогнозирует, что рост зарплат замедлится, но все же продолжится. Он не будет всеобщим, и финансовая ситуация работающих будет улучшаться неравномерно. Увеличение расходов на оборону означает, что возможности для увеличения социальных расходов будут очень ограничены, поэтому существующая поляризация финансовой ситуации не исчезнет и отразится в том числе на социальных процессах.

Экономист отметил, что общий темп инфляции обещает быть умеренным, но существенное влияние на нее может оказать дальнейший рост цен на продовольствие, здравоохранение и коммунальные услуги.

На вопрос, сколько один человек должен получать "на руки", чтобы полноценно жить и чувствовать себя финансово защищенным, респонденты в этом году называли более крупные суммы, чем в прошлом. Каждый седьмой ответил, что эта сумма должна составлять от 500 до 1000 евро (год назад такой ответ дал каждый пятый). Чуть менее трети жителей Латвии считают, что для полноценной жизни нужно зарабатывать от 1000 до 1500 евро, а 31% опрошенных считают, что доход должен составлять от 1500 до 2000 евро.

Сумму от 2000 до 3000 евро в этом году назвали почти вдвое больше жителей, чем в прошлом, - 21%, в свою очередь 4% респондентов считают, что полноценная жизнь возможна с доходами свыше 3000 евро "на руки".

Опрос по заказу SEB banka в январе 2025 года провела компания Norstat. В нем приняли участие 1002 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.

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