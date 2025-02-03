Как сообщила программа LTV "Де факто", подтвердился еще ряд фактов из переписки Леонида Невзлина с Анатолием Блиновым. Так, появились основания для начала расследования по факту подделки латвийского водительского удостоверения помощницы Невзлина Марии Соленовой.

Как следует из переписки бывшего российского олигарха Леонида Невзлина с его помощником Анатолием Блиновым, 8 августа 2023 года первый переслал второму сообщения Марии Соленовой: "Босс, можете ли вы связать меня с контактным лицом в Латвии по поводу моего водительского удостоверения? У Анатолия ничего нет, и непонятно, когда что-то будет". Очевидно, Соленова жаловалась на то, что Блинов не исполнил какие-то свои обязательства в связи с получением водительских прав и хотела выйти непосредственно на исполнителя поручения.

Через неделю Блинов отправил Невзлину фотографию латвийского водительского удостоверения, якобы выданного на имя Марии Соленовой (с ее фотографией) 17 января 2022 года. "Маша училась и получила", — прокомментировал Блинов. Невзлин поставил этому сообщению "лайк".

Напомним, ранее хорошо информированный источник Delfi сообщил, что аутентичность переписки Невзлина и Блинова, переданной следствию ФБК, была подтверждена мета-данными сотовых операторов.

"В ходе проверки KNAB было установлено, что водительское удостоверение с указанным номером официально не зарегистрировано на имя Соленовой в Латвии, сообщила программа "Де факто". "У одного из упомянутых в переписке лиц, скорее всего, были поддельные водительские права, которые ранее были выданы совершенно другому человеку …были основания полагать, что документ поддельный, и информация в этом разделе была отправлена в Государственную полицию", — заявил журналистам представитель антикоррупционного бюро Латвии KNAB Ренарс Рейникс.

Муниципальный депутат московского района "Тверской" Мария Соленова в 2020 году покинула РФ после того, как осудила поправки к Конституции, закрепившие пожизненное правление Путина. Формально Соленова возглавляет зарегистрированную в Литве организацию "Action4life", одним из партнеров которой является Фонд Невзлина. Как следует из переписки Невзлина, в 2023 году Соленова помогала Анатолию Блинову оформить политическое убежище в Польше. По сведениям источников Delfi в кругах российских политэмигрантов, Мария Соленова также редактирует соцсети Леонида Невзлина. В настоящий момент она проживает в Германии и регулярно посещает Латвию, где обладает широкими связями в деловой и журналистской среде.

Государственная полиция подтвердила "Де факто", что материалы по водительскому удостоверению Соленовой были приобщены к расследованию дела о поддельном паспорте негражданина Латвии Сергея Штурбы, которым пользовался Анатолий Блинов.

Соленова на запрос журналистов о комментарии не отреагировала.

Как сообщает "Де факто", информация об организации Леонидом Невзлиным серии нападений на представителей ФБК в Европе и Латинской Америке, а также других преступлений, упомянутых в его переписке с Блиновым, оценивается органами безопасности, в том числе контрразведкой.

Напомним, расследование проводится в Польше, Литве и Израиле. В Польше дело ведет Агентство внутренней безопасности. По делу проходит 8 человек. Главный подозреваемый Анатолий Блинов был арестован в Польше в сентябре прошлого года. 10 декабря Окружной суд Варшавы согласился отпустить его под залог. Однако прокуратура оспорила это решение, и Блинов остался под стражей. Дата нового судебного заседания пока не назначена.

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