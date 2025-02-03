Ушел из жизни Габриэлc Муторc, на лечение которого собрали полмиллиона евро

В возрасте 20 лет после долгой и тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием в понедельник, 3 февраля, скончался Габриэлc Муторc. Общество собрало для него рекордную сумму в истории – около полумиллиона евро на приобретение дорогостоящих лекарств, сообщило Латвийское телевидение (LTV).

"Сегодня ушел из жизни Габриэлс Муторс, что подтверждает его семья. Родители Габриэлса выражают огромную благодарность всем, кто жертвовал на лекарства для их сына и давал ему надежду на жизнь", – сообщило LTV.

В декабре 2024 года консилиум врачей Рижской Восточной клинической университетской больницы принял решение прекратить лечение Габриэлса, так как его состояние ухудшилось. После этого ему была обеспечена паллиативная помощь на дому.

Всего было собрано 482 966 евро, из которых использовано 290 989,99 евро. Из оставшихся 191 976,01 евро тысяча евро зарезервирована на расходы, связанные с похоронами. Отец Габриэлса попросил передать оставшиеся пожертвования Нилсу Никлавсу, чтобы у него уже сейчас была полная сумма на необходимые медикаменты. Остальные средства отец Габриэлса попросил направить на помощь тяжело больным детям, сообщила организация Ziedot.lv.

Два года назад у Габриэла был диагностирован опухолевый процесс в спинном мозге, и первоначальное лечение не дало результатов. Существовала вероятность, что болезнь можно вылечить с помощью специальных препаратов, которые были назначены, однако стоимость одной дозы составляла почти 10 000 евро. Общая сумма расходов достигла примерно полумиллиона евро, но государство не покрывало эти затраты.

В поддержку Габриэлса пожертвования сделали 22 120 частных лиц и 66 предприятий.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !