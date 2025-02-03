LVRTC начнет процесс взыскания убытков в связи с повреждением кабеля судном Vezhen на Балтике

Вне зависимости о причинах повреждения кабеля ГАО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs центр" (LVRTC), имуществу LVRTC был причинен ущерб, поэтому компания начнет процесс взыскания убытков за поврежденный кабель, который был порван судном Vezhen, сообщило предприятие.

В настоящее время LVRTC готовит необходимую документацию для начала процесса взыскания убытков. Как только документы будут готовы, будет инициирован процесс.

В то же время объем ущерба в полном размере в настоящее время еще не определен, так как его будет зависеть от стоимости материалов для ремонта кабеля, расходов на ремонтное судно и экипаж, а также других затрат LVRTC на устранение повреждения кабеля.

Что касается того, что шведские прокуроры в понедельник отклонили возможность саботажа в повреждении подводного оптоволоконного кабеля LVRTC и сообщили, что они освобождают болгарское судно, задержанное после инцидента, LVRTC сообщает, что согласно имеющейся у компании информации, как компетентные органы Швеции, так и Государственная полиция Латвии продолжают расследование.

Согласно информации, предоставленной Государственной полицией, в настоящее время в ходе расследования не получены такие данные, которые могли бы стать основанием для прекращения или переквалификации уголовного процесса. Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что кабель был поврежден в результате внешнего воздействия. Уголовный процесс все еще расследуется по трем статьям, включая вредительство.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в своем заявлении отметила, что расследование продолжается. Премьер подчеркивает, что необходимо выяснить все обстоятельства дела, и те, кто ответственен за повреждение кабеля, должны компенсировать причиненный ущерб. Силиня также допускает, что кабель может быть отремонтирован на этой неделе.

Она также указала, что совместно с союзниками в Европейском Союзе и НАТО продолжается работа, чтобы предотвратить такие инциденты в Балтийском море в будущем.

Как сообщалось ранее, прокуратура Швеции в понедельник, 3 февраля, отклонила возможность саботажа в повреждении подводного оптоволоконного кабеля LVRTC и заявила, что освобождает болгарское судно, которое было задержано после инцидента.

"В ходе расследования по делу о повреждении кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море установлено, что это не является случаем грубого саботажа. Поэтому было принято решение снять арест с судна, которое содержалось под подозрением в повреждении кабеля," - говорится в заявлении прокуратуры Швеции.

Шведский прокурор Матс Люнквист объяснил, что повреждение кабеля было вызвано сочетанием неблагоприятных условий — погодных условий, недостатков в оборудовании и отсутствия необходимых знаний в судоходстве. Он добавил, что в то же самое время было установлено, что повреждение вызвал задержанный корабль.

В отделе общественных связей Государственной полиции Латвии сообщили, что полиция продолжает расследование в рамках уголовного процесса, квалифицированного по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе по статье о вредительстве. На данный момент в ходе расследования не получена информация, которая могла бы послужить основанием для прекращения или переквалификации уголовного дела.

Также в Государственной полиции отметили, что на данный момент полученные в ходе расследования данные указывают на то, что кабель был поврежден в результате внешнего воздействия.

Как уже сообщалось, 26 января рано утром был поврежден подводный оптоволоконный кабель LVRTC в Балтийском море в районе Вентспилс-Готланд. Повреждение кабеля было зафиксировано в экономической зоне Швеции, примерно в 130 километрах от побережья Латвии.

Государственная полиция Латвии начала уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса, а именно: за умышленное уничтожение и повреждение имущества, если это вызвало тяжелые последствия; за умышленное уничтожение и повреждение общественной сети электронных коммуникаций, если это вызвало тяжелые последствия; а также за вредительство.

В связи с этим инцидентом шведские власти задержали сухогруз "Vezhen", плавающий под флагом Мальты. Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgare, владельца этого судна, отвергла обвинения в умышленном повреждении кабеля.

С момента повторного вторжения России в Украину в феврале 2022 года напряженность в Балтийском море возросла.

В сентябре 2022 года одна из двух линий газопровода Nord Stream 2 была повреждена в результате таинственных взрывов, как и обе линии Nord Stream 1. Никто так и не взял на себя ответственность за причинение повреждений.

В октябре 2023 года якорем китайского грузового судна был поврежден подводный газопровод между Финляндией и Эстонией.

Кроме того, 17 и 18 ноября прошлого года были повреждены два кабеля связи в шведских водах, а 25 декабря в экономической зоне Финляндии был перерван электрический кабель EstLink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля.

В январе НАТО объявила о начале патрульной миссии в Балтийском море Baltic Sentry, чтобы обеспечить безопасность критической подводной инфраструктуры.

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