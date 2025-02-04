Самоуправления призывают отложить законопроект об ареале Рижской метрополии

Объединение самоуправлений Риги и столичных пригородов "Рижская метрополия" призывает Министерство смарт-управления и регионального развития (VARAM) приостановить дальнейшее продвижение законопроекта об ареале Рижской метрополии, так как в нем есть существенные недочеты. Об этом сообщила агентству LETA исполнительный директор объединения Анита Лице.

Реализация закона в нынешних сложных для муниципальных бюджетов условиях обяжет самоуправления Риги и столичных пригородов ежегодно обеспечивать значительное софинансирование, пояснила Лице.

Нет ясности и в том, не является ли законопроект шагом к созданию двухуровневых самоуправлений, что потребовало бы более широких дискуссий с общественностью и самоуправлениями, так как такая модель может быть трудоемкой для Латвии сейчас, особенно с учетом государственной политики по повышению эффективности управления и снижению административной нагрузки.

"Рижская метрополия" предлагает определить одну цель для всего региона, которой можно было бы достичь в ближайшее время, - это улучшение региональной мобильности и развитие транспортной инфраструктуры. Ее можно реализовать за счет финансирования из фонда выравнивания финансов самоуправлений, внеся при этом прямой вклад в развитие экономики и улучшив повседневную жизнь жителей, считают представители организации.

В среду, 5 февраля, запланирована встреча самоуправлений Риги и столичного региона и представителей VARAM.

Новый законопроект предусматривает ежегодное финансирование управления из бюджетов самоуправлений, которое в общей сумме может составить от 6 до 10 млн евро. Среди потенциальных участников запланированы самоуправления Риги и Рижского региона, а также самоуправления внешнего кольца ареала Рижской метрополии - Елгавский, Огрский и Тукумский края.

Сейчас самоуправления Рижской метрополии единственные, кто уже вносит взносы в фонд выравнивания финансов самоуправлений. В этом году общая сумма взносов достигла уже 195 млн евро.

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