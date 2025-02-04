За четыре месяца до выборов в Рижскую думу в опросе SKDS лидируют "Латвия на первом месте", "Прогрессивные" и Нацобъединение

Первая тройка

Согласно опросу, проведенного в январе центром исследования общественного мнения SKDS, в январе наибольшей поддержкой пользовалась оппозиционная партия "Латвия на первом месте" (LPV) с результатом 12%.

На втором месте -"Прогрессивные", которых поддержали бы 10,7% респондентов, а третьим по популярности выбором на выборах в Рижскую думу стало бы Национальное объединение – за него готовы были бы проголосовать 8,7% опрошенных.

"Самым интересным кажется первое место, где мы видим "Латвию на первом месте". Меня это особо не удивляет. Учитывая, что Шлесерс начал кампанию заранее, я ожидал даже более высокого показателя. "Прогрессивные" и Национальное объединение – это две партии с устойчивым электоратом, который поддерживает их из-за ценностной ориентации, а не из-за одного обещания или одного харизматичного человека. Тот факт, что более сильные позиции имеют партии с твердым электоратом, является показательным," – так оценил первую тройку лидеров директор SKDS Арнис Кактиньш.

"Согласие" на четвертом месте, "Новое Единство" - только на пятом

На четвертом месте с поддержкой в 8% находится партия "Согласие", а только на пятом месте расположилась "Новое Единство". Партия, которую представляют мэр Риги Вилнис Кирсис и премьер-министр Эвика Силиня, в январском опросе получила поддержку 6,7% респондентов.

"Я особенно не сомневаюсь, что оценка работы правительства, которую в значительной степени связывают с "Новым Единством", не является фактором, который помогает и способствует господину Кирсису достичь значительных успехов. Второй фактор – это Рига: насколько в рамках Риги той или иной партии удаётся мобилизовать устойчивый электорат. Мы видим, что "Прогрессивные" и Национальное объединение в этом просто более успешны. И еще один важный момент – чтобы добиться хорошего результата в Риге, крайне важны голоса русского электората. С этой точки зрения – сможет ли "Новое Единство" добиться значительных успехов? Я ставлю здесь большой вопросительный знак," – прокомментировал Арнис Кактиньш.

"Стабильности!" берет барьер, у СЗК есть надежды попасть в Рижскую думу

За партию "Стабильности!" Алексея Росликова готовы голосовать 5,8% опрошенных рижан. Далее следует альянс партии "Честь служить Риге" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), который поведет на выборы Олег Буров с поддержкой 4,4% горожан.

Для СЗК это сравнительно хороший результат, ведь эта политическая сила давно не представлена в Рижской думе, и скорее опирается на регионы.

"Я не сомневаюсь - то, что у СЗК более обнадеживающая позиция, чем это было прежде, несомненно фактор господина Бурова и "Честь служить Риге". Если все время делать одно и то же, не стоит надеяться на другой результат. У СЗК всегда были большие проблемы в Риге с преодолением 5%-го барьера. Мы видим, что СЗК не действует в одиночку – это коалиция, союз с партией, которая имеет позиции в Риге и сумела успешно это продемонстрировать," – отметил Арнис Кактиньш.

"Объединенный список" в Риге готовы поддержать 3,2% избирателей, а Latvijas attīstībai – 2,5%. Недалеко от них находится и партия "Суверенная власть", за которую в январе были готовы голосовать 2,2% опрошенных.

За другие партии готовы голосовать 1,2% респондентов. Более четверти - 26,1%, - признались, что ещё не определились, за какую партию будут голосовать на муниципальных выборах. Почти 9% заявили, что не планируют участвовать в выборах.

В январе в опросе приняли участие 554 рижанина.

7 партий преодолевают 5%-й барьер. Самая большая интрига - выбор русскоязычных

При пересчете данных опроса без учета тех, кто не решил за кого будет голосовать или не пойдет на выборы, можно получить результат, более близкий к преодолению 5%-го барьера. Так при таком перерасчете 5%-й барьер бы взяли 7 партий: "Латвия на первом месте", "Прогрессивные", Нацобъединение, "Согласие", "Новое Единство", "Стабильности!" и "Честь служить Риге/СЗК. Одна партия – "Объединённый список" – находилась бы на грани.

Если тенденции останутся неизменными, Кактиньш прогнозирует, что нас ожидает интересный процесс формирования коалиции.

"В целом самая интересная и удивительная вещь – это то, сколько партий имеют шанс попасть в Рижскую думу. Мы видим, что за представительство в Рижской думе борются 7 или даже 10 партий, что очень много. [..] До выборов еще много времени, и похоже, что [в думе] будет много партий, и придётся создавать коалиции", – отметил социолог.

Кактиньш считает, что самой большой интригой выборов в Рижскую думу станет то, как поступят русскоязычные избиратели Риги.

На предыдущих выборах русскоязычные избиратели были разочарованы и не пошли на выборы. "Если это повторится, то будет один сценарий. Если нет, то мы получим другой результат. Это самая большая интрига, связанная с этими выборами", – заключил Кактиньш.

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