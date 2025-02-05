Созданное латвийскими исследователями дорожное покрытие из изношенных шин тестируют в США

Теперь дорожное покрытие, придуманное в Латвии, тестируют в США на небольшом участке дороги. Добавка из резины шин снижает риск появления трещин и колей при высоких нагрузках, делая асфальт более долговечным и экологичным. Латвийские ученые продолжают разрабатывать различные составы покрытия, чтобы компании отрасли оставались конкурентоспособными, когда экологический компонент станет обязательным требованием в дорожных тендерах, пишет LSM.

Придуманный в Латвии материал делает покрытие в 2–3 раза более устойчивым к трещинам и колеям. В нем используется девулканизированная резина изношенных шин. Уже сейчас при утилизации шин резину можно отделить, измельчить и добавить в дорожные смеси, но этот процесс остается долгим и энергозатратным. Ученые работают над тем, чтобы сделать его дешевле и эффективнее.

"Ранее технологии не позволяли заменять битум – клейкое вещество, которое скрепляет камни в асфальте. Но наш продукт из изношенной резины частично заменяет битум, до 10–20%", – объясняет ассоциированный профессор Института строительных наук Рижского технического университета (RTU) Виктор Харитонов. Ученые тестируют инновационные дорожные покрытия в лабораториях. По их выводам, новая технология увеличивает срок службы покрытия на 20 лет по сравнению с традиционными материалами.

Латвийская разработка проходит испытания в США

Помимо испытаний в Латвии, в конце прошлого года латвийские "рецепты" асфальтобетона впервые протестировали в реальных условиях и в США – экспериментальный участок дороги построили в Канзас-Сити.

"У нас есть партнеры из США, в том числе представители отрасли переработки отходов. У них большой интерес именно к шинам", – говорит Харитонов.

Длина тестового участка – около 400 метров. Пока рано говорить о результатах, но, по словам Харитонова, "через год можно будет сделать выводы".

В самой Латвии подобное покрытие уже несколько лет тестируют на 300-метровом участке дороги в Земгале, возле Элеи, и оно показывает хорошие результаты. В прошлом году экспериментальный асфальтобетон также уложили в Латгалии, в Вилянском крае, на дороге рядом с крупным карьером, где интенсивно передвигаются грузовики. Оценка его устойчивости будет проведена через год.

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