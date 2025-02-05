Рижская дума планирует запретить азартные игры практически на всей территории столицы

В Риге планируется запретить азартные игры практически на всей территории города, предусматривает недавно разработанный проект обязательных правил Рижской думы.

Самоуправление разработало новые обязательные правила, которые определят территории, где азартные игры будут запрещены. Как сообщил на пресс-конференции в среду мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), главная цель правил - сделать Ригу свободной от азартных игр.

Организация азартных игр будет запрещена на муниципальных объектах недвижимости, в центрах микрорайонов, памятниках культуры и на их территориях, в их охранных зонах, а также на охранных территориях, определенных в Рижском территориальном планировании.

Планируется запретить азартные игры на территории учебных заведений и в радиусе 300 метров от них, на железнодорожных станциях, автовокзалах, в аэропортах и пассажирских портах и в радиусе 500 метров от них, в радиусе 300 метров от остановок общественного транспорта, а также на территории частных, малоэтажных и многоэтажных жилых домов и в радиусе 300 метров от границ этих зон.

Учитывая планируемые ограничения, азартные игры можно будет организовывать только на отдельных территориях, например, в Дрейлини, Мукупурвсе, возле аэропорта и других промышленных зон.

По словам Кирсиса, новые обязательные правила планируется утвердить в марте. Однако решения о закрытии конкретных игорных залов, скорее всего, придется принимать уже следующему созыву думы.

Председатель правления Olympic Casino Latvia Ярис Целмарс утверждает, что планируемые ограничения не направлены на обеспечение баланса интересов коммерсантов и общества, на что указывали в своих решениях как Конституционный суд, так и Верховный суд.

По его мнению, такой полный запрет может способствовать развитию новой ниши в теневой экономике - нелегальных игорных залов, поскольку люди выбирают азартные игры как вид развлечения, как в интерактивной среде, так и в физических помещениях.

"На данный момент такой проблемы нет, но, запрещая работать легальной и строго контралируемой отрасли, потребительский спрос начнут удовлетворять нелегальные заведения", - подчеркнул Целмарс.

Латвийская ассоциация интерактивных азартных игр (LIAB) напомнила муниципальным депутатам, что решения должны быть соразмерными и законными, иначе отрасль будет вынуждена снова обращаться в суд, чтобы защитить свои права и обеспечить соразмерное решение. "В результате потери отрасли и судебные издержки, возможно, придется компенсировать из городского бюджета", - предупредили представители LIAB.

Отрасль неоднократно и длительно демонстрировала готовность сотрудничать с муниципалитетом в реализации обоснованных и сбалансированных решений, чтобы достичь разумного и рационального решения и избежать затяжных судебных разбирательств, отметили в LIAB, добавив, что самоуправление до сих пор не проявляло желания выслушать мнение отрасли или сотрудничать с ее представителями.

Как сообщалось ранее, на основании решения Конституционного суда от 4 апреля 2024 года, которое требует от муниципалитета обосновать особенности конкретного места или территории, делающие их непригодными для организации азартных игр, самоуправление разработало новый проект обязательных правил об ограничениях на организацию азартных игр на административной территории муниципалитета.

Правила регламентируют места и зоны на административной территории Риги, где азартные игры запрещены.

Ранее суд признал, что ограничение на организацию азартных игр на всей административной территории Риги не соответствует Сатверсме.

Суд признал, что при разработке территориального планирования ограничение на организацию азартных игр должно быть обосновано оценкой функционального зонирования территории. Тогдашний председатель суда Алдис Лавиньш подчеркнул, что самоуправления могут вводить ограничения на организацию азартных игр на определенных территориях.

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